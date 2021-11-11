"Игра в кальмара" побила рекорд по количеству просмотров на YouTube

У "Игры в кальмара" будет новый сезон. Сериал уже стал популярнее "Игры престолов" по количеству просмотров на YouTube. Об этом пишет Office Life.



Сериал "Игра в кальмара", фото Facebook

На видеоплатформе YouTube собрано более 130 тысяч видеороликов об этом сериале. Среди этих роликов: трейлеры, клипы из серий, материал создан зрителями. В течение восьми недель более 17 миллиардов пользователей просмотрели контент об этом сериале на YouTube. Под роликами оставили лайки и комментарии, их насчитали 533 миллиона.

На сегодняшний день в YouTube насчитывается более 420 тысяч видео о сериале "Игра престолов". Такое количество было создано за последние 10 лет. Видео просмотрели 16,9 миллиарда пользователей. Под этими роликами пользователи оставили 233 миллиона комментариев и лайков.

Напомним, что премьера южнокорейского сериала "Игра в кальмара" вышла на Netflix 17 сентября. За неделю кинолента уже возглавила рейтинг по количеству просмотров.

Netflix рассчитывает, что заработает от проката сериала почти 900 млн долларов США и прогнозирует, что сериал станет самым успешным в истории. Напомним, что режиссер и автор сценария – Хван Дон Хек. В сериале есть девять эпизодов об 456 участниках игр, которые решились взять в них участие ради денег.



Как сообщал портал "Комментарии", новый сериал возглавил рейтинг на Netflix и сместил "Игра в кальмара" с первой строчки. Мультсериал с хорошей графикой уже бьет рекорды по количеству просмотров на Netflix . В сериале рассказывают историю двух сестер-сирот, он основанный на игре League of Legends. Премьера уже состоялась, а к концу ноября выйдут еще шесть новых серий.

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