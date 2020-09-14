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Хоакину Фениксу пообещали щедрый гонорар за сиквел «Джокера»

Феникс заинтересован в продолжении фильма

сегодня, 15:35
Автор:

Светлана Шкурупий

Голливудский актер Хоакин Феникс, который, по данным СМИ, готовится впервые стать отцом, планирует снова сыграть Джокера. За роль героя-психопата ему предложили крупную сумму. Такую информацию предоставило издание Mirror.

Хоакину Фениксу пообещали щедрый гонорар за сиквел «Джокера»

Хоакин Феникс

Инсайдер сообщает, что кинокомпания Warner Bros. планирует снять еще два фильма о Джокере, и на главную роль пригласила Хоакина Феникса, который безупречно с ней справился в первом фильме. За участие в сиквеле актеру предложили 50 млн долларов.

В свою очередь, Хоакин, который раньше заявлял, что считает "Джокера" отдельным фильмом и не хочет принимать участие в продолжении истории, уже поменял свое мнение и заинтересован во второй части кинокартины. Если он согласится на условия кинокомпании, то этот гонорар станет самым крупным в его карьере.

К слову, подписать контракт с актером не так уж и просто, он до последнего тянул с первым фильмом. Инсайдер сообщает, что сейчас ведутся переговоры и уже пишется сценарий продолжения "Джокера".

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что психологический триллер "Джокер", который вышел на экраны в 2019 году, произвел настоящий фурор. В мировом прокате он собрал более миллиарда долларов, окупившись создателям в более чем 17 раз. Кроме того, кинокартина побила несколько рекордов и получила два "Оскара".


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