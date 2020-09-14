Хоакину Фениксу пообещали щедрый гонорар за сиквел «Джокера»

Голливудский актер Хоакин Феникс, который, по данным СМИ, готовится впервые стать отцом, планирует снова сыграть Джокера. За роль героя-психопата ему предложили крупную сумму. Такую информацию предоставило издание Mirror.

Хоакин Феникс

Инсайдер сообщает, что кинокомпания Warner Bros. планирует снять еще два фильма о Джокере, и на главную роль пригласила Хоакина Феникса, который безупречно с ней справился в первом фильме. За участие в сиквеле актеру предложили 50 млн долларов.

В свою очередь, Хоакин, который раньше заявлял, что считает "Джокера" отдельным фильмом и не хочет принимать участие в продолжении истории, уже поменял свое мнение и заинтересован во второй части кинокартины. Если он согласится на условия кинокомпании, то этот гонорар станет самым крупным в его карьере.

К слову, подписать контракт с актером не так уж и просто, он до последнего тянул с первым фильмом. Инсайдер сообщает, что сейчас ведутся переговоры и уже пишется сценарий продолжения "Джокера".

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что психологический триллер "Джокер", который вышел на экраны в 2019 году, произвел настоящий фурор. В мировом прокате он собрал более миллиарда долларов, окупившись создателям в более чем 17 раз. Кроме того, кинокартина побила несколько рекордов и получила два "Оскара".

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