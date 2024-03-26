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Хитовый сериал от Netflix разозлил китайцев через одну сцену

Китайцы возмущены начальной сценой в сериале "Проблема трех тел", где студенты убивают профессора физики. По их словам, американцы позорят историю Китая.

сегодня, 16:50
Автор:
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Slava Kot
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Экранизация популярного китайского научно-фантастического романа "Проблема трех тел" от Netflix вызвала отрицательную реакцию китайских зрителей. Некоторые китайцы возмущаются и обвиняют американский сериал в том, что он выставляет Китай в плохом свете. Все благодаря начальной серии сериала, показывающей времена "Культурной революции" Мао Цзэдуна.

Хитовый сериал от Netflix разозлил китайцев через одну сцену

Кадр из сериала "Проблема трех тел" от Netflix

Сериал "Проблема трех тел" основан на трилогии китайского писателя-фантаста Лю Цысиня. Роман получил престижные награды и поклонников по всему миру, в частности, книгу читали бывший президент США Барак Обама и автор "Игры престолов" Джордж Мартин.

Однако сами китайцы резко критикуют адаптацию сериала "Проблема трех тел" от Netflix. После премьеры сериала в китайских соцсетях царило негодование. Китайцы массово обвиняли американцев в искаженной истории КНР из-за начальной сцены в сериале.

Эпизод показывает жестокое избиение хунвейбинами (воинственные отряды студентов и школьников) профессора физики в 1966 году во время "Культурной революции" Мао Цзэдуна в Китае. Эта сцена запускает сюжетную линию, являющуюся центральной в первой книге научно-фантастического сериала. Однако такой эпизод не понравился китайцам.

Хитовый сериал от Netflix разозлил китайцев через одну сцену - фото 2

Сцена из сериала "Проблемы трех тел", разозлившая китайцев

Интересно, что в 2023 году была создана китайская адаптация романа "Проблема трех тел" из 30 серий. Тогда критики обвинили правительство в попытке вычеркнуть "Культурную революцию" из китайской истории, поскольку этот сюжет был полностью опущен в местной экранизации.

Актер Розалинда Чао, играющая Е Вэньцзе в сериале "Проблема трех тел" заявила, что эта сцена должна быть, ведь выносит некоторые моменты истории "Культурной революции" за пределы Китая. Она отмечает, что в Китае никто не может открыто говорить о революции, хотя это немаловажная часть истории страны.

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