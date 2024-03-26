Хитовый сериал от Netflix разозлил китайцев через одну сцену

Экранизация популярного китайского научно-фантастического романа "Проблема трех тел" от Netflix вызвала отрицательную реакцию китайских зрителей. Некоторые китайцы возмущаются и обвиняют американский сериал в том, что он выставляет Китай в плохом свете. Все благодаря начальной серии сериала, показывающей времена "Культурной революции" Мао Цзэдуна.



Кадр из сериала "Проблема трех тел" от Netflix

Сериал "Проблема трех тел" основан на трилогии китайского писателя-фантаста Лю Цысиня. Роман получил престижные награды и поклонников по всему миру, в частности, книгу читали бывший президент США Барак Обама и автор "Игры престолов" Джордж Мартин.

Однако сами китайцы резко критикуют адаптацию сериала "Проблема трех тел" от Netflix. После премьеры сериала в китайских соцсетях царило негодование. Китайцы массово обвиняли американцев в искаженной истории КНР из-за начальной сцены в сериале.

Эпизод показывает жестокое избиение хунвейбинами (воинственные отряды студентов и школьников) профессора физики в 1966 году во время "Культурной революции" Мао Цзэдуна в Китае. Эта сцена запускает сюжетную линию, являющуюся центральной в первой книге научно-фантастического сериала. Однако такой эпизод не понравился китайцам.





Сцена из сериала "Проблемы трех тел", разозлившая китайцев

Интересно, что в 2023 году была создана китайская адаптация романа "Проблема трех тел" из 30 серий. Тогда критики обвинили правительство в попытке вычеркнуть "Культурную революцию" из китайской истории, поскольку этот сюжет был полностью опущен в местной экранизации.

Актер Розалинда Чао, играющая Е Вэньцзе в сериале "Проблема трех тел" заявила, что эта сцена должна быть, ведь выносит некоторые моменты истории "Культурной революции" за пределы Китая. Она отмечает, что в Китае никто не может открыто говорить о революции, хотя это немаловажная часть истории страны.

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