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Харрисон Форд возвращается на экраны в роли Индианы Джонса

Фильм должен выйти в прокат в июле 2022 года

сегодня, 01:17
Автор:

Татьяна Веремеева

Американский актер Харрисон Форд должен повторить свою роль авантюриста Индианы Джонса во франшизе диснеевского фильма. Об этом сообщает BBC.

Харрисон Форд возвращается на экраны в роли Индианы Джонса

Харрисон Форд

Фильм, который будет снят режиссером Джеймсом Мангольдом, станет пятой и последней частью фильма для 78-летнего актера в роли Индианы. Disney заявила об этом во время виртуальной презентации для инвесторов, во время которой также были представлены планы касательно спин-оффов серии "Звездные войны" и серии Marvel.

В интервью 2013 года Харрисон Форд сказал, что для него было естественно вернуться в качестве авантюриста.

"Мы видели, как персонаж развивался и рос в течение определенного периода времени, и это совершенно уместно и нормально для него вернуться снова с отличным фильмом вокруг него", – отметил он.

Кинопродюсер Фрэнк Маршалл недавно заявил, что не намерен заменять актера в его культовой роли.

"Мы работаем над сценарием, – сказал он. – Будет только один Индиана Джонс, и это Харрисон Форд".

Актер впервые появился в фильме "В поисках утраченного ковчега" (1981), за ним в 1984 году последовали "Индиана Джонс и храм судьбы", затем "Индиана Джонс и последний крестовый поход" в 1989 году и в четвертой части "Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа" в 2008 году.

Пятая часть уже давно находится в процессе создания, уже приходили и уходили несколько сценаристов, и еще больше замедлилась из-за вспышки пандемии COVID-19.

Напомним, компания Disney провела масштабную презентацию перспективных кинопроектов. Новый фильм, действие которого происходит во вселенной "Звездных войн", запланирован на конец 2023 года.


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Источник: https://www.bbc.com/news/world-us-canada-55270909
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