Харрисон Форд возвращается на экраны в роли Индианы Джонса

Американский актер Харрисон Форд должен повторить свою роль авантюриста Индианы Джонса во франшизе диснеевского фильма. Об этом сообщает BBC.



Харрисон Форд

Фильм, который будет снят режиссером Джеймсом Мангольдом, станет пятой и последней частью фильма для 78-летнего актера в роли Индианы. Disney заявила об этом во время виртуальной презентации для инвесторов, во время которой также были представлены планы касательно спин-оффов серии "Звездные войны" и серии Marvel.

В интервью 2013 года Харрисон Форд сказал, что для него было естественно вернуться в качестве авантюриста.

"Мы видели, как персонаж развивался и рос в течение определенного периода времени, и это совершенно уместно и нормально для него вернуться снова с отличным фильмом вокруг него", – отметил он.

Кинопродюсер Фрэнк Маршалл недавно заявил, что не намерен заменять актера в его культовой роли.

"Мы работаем над сценарием, – сказал он. – Будет только один Индиана Джонс, и это Харрисон Форд".

Актер впервые появился в фильме "В поисках утраченного ковчега" (1981), за ним в 1984 году последовали "Индиана Джонс и храм судьбы", затем "Индиана Джонс и последний крестовый поход" в 1989 году и в четвертой части "Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа" в 2008 году.

Пятая часть уже давно находится в процессе создания, уже приходили и уходили несколько сценаристов, и еще больше замедлилась из-за вспышки пандемии COVID-19.

Напомним, компания Disney провела масштабную презентацию перспективных кинопроектов. Новый фильм, действие которого происходит во вселенной "Звездных войн", запланирован на конец 2023 года.

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