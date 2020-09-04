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Госкино выделит 400 тысяч на промо фильма о паралимпийской чемпионке

Премьеру планируют на октябрь или ноябрь этого года

сегодня, 20:27
Автор:

Любовь Блажко

Продюсер украинского фильма Егор Олесов просил финансовую помощь на продвижение "Пульса" в размере 419 тысяч гривен, но Совет принял решение выдать максимальную сумму 400 тысяч. Об этом пишет издание detector.media.

Решение об этом было принято на заседании 4 сентября Советом по государственной поддержке кинематографии. 

Госкино выделит 400 тысяч на промо фильма о паралимпийской чемпионке

Госкино выделит 400 тысяч на промо фильма о паралимпийской чемпионке. Фото: 112.ua.

В фильме рассказывается реальная история о паралимпийской легкоатлетке Оксане Ботурчук, которая становилась пятикратным серебряным и бронзовым призером летних Паралимпийских игр 2008, 2012 и 2016.

Спортсменка попала в страшную аварию, в последствии чего получила множество серьезных травм и почти потеряла зрение. После длительной реабилитации и восстановления, Оксана вновь решает попробовать свои силы в спорте. Тяжелые и изматывающие тренировки не проходят даром: девушка выигрывает золото в соревнованиях в Пекине. 

Также известно, что съемки фильма начались еще в марте прошлого года. Настоящая Оксана Ботурчук принимала активное участие в их процессе. Она часто консультировала авторов Ярослава Войцешека та Максима Черныша во время написания сценария. Также Оксана присутствовала на съемочной площадке: общалась с актерами, чтобы фильм был максимально приближен к реальности. 



Ранее издание "Комментарии" сообщало, Фестиваль "Новое украинское кино" стартует с 1 сентября.


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