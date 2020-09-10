Гаю Ричи - 52: лучшие фильмы голливудского режиссера

Популярный голливудский кинорежиссер Гай Ричи сегодня, 10 сентября, празднует свой день рожденья. В этом году знаменитости выполнилось 52 года. По этому случаю, издание "Комментарии" представляет подборку его лучших кинокартин.

Гай Ричи

"Карты, деньги, два ствола"

Это первый полнометражный фильм Гая Ричи, который вышел на экраны в 1998 году. Зрители высоко оценили криминальный боевик, несмотря на то, что отзывы кинокритиков были неоднозначными. В целом, фильм получил 12 международных и внутренних наград.

"Большой куш"

В 2000 году выходит второй криминальный фильм Гая Ричи под названием "Большой куш". Он по праву удостоен высоких оценок мировой кинопрессы и ряда наград, в мировом прокате черная комедия собрала более 83 млн долларов.

"Шерлок Холмс"

В 2009 и 2011 годах выходят детективные боевики культового режиссера, в основе которых лежат произведения Артура Конан Дойля о Шерлоке Холмсе, хотя основной сюжет оригинален.

"Агенты А.Н.К.Л"

Криминальный боевик Гая Ричи, который основан на одноименном телесериале 1960-х годов. В центре сюжета оказываются двое секретных агентов, которые вынуждены отложить свою вражду и объединиться против преступной организации.

"Джентльмены"

В 2020 году на экраны вышла криминальная комедия "Джентльмены", которая получила преимущественно положительные отзывы. В мировом прокате кинокартина собрала более 114 млн долларов при бюджете в 22 млн.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в сети появился долгожданный трейлер блокбастера "Дюна".

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