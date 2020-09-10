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Гаю Ричи - 52: лучшие фильмы голливудского режиссера

Гай Ричи считается одним из лучших представителей жанра «криминальная комедия»

сегодня, 16:50
Автор:

Светлана Шкурупий

Популярный голливудский кинорежиссер Гай Ричи сегодня, 10 сентября, празднует свой день рожденья. В этом году знаменитости выполнилось 52 года. По этому случаю, издание "Комментарии" представляет подборку его лучших кинокартин.

Гаю Ричи - 52: лучшие фильмы голливудского режиссера

Гай Ричи

"Карты, деньги, два ствола"

Это первый полнометражный фильм Гая Ричи, который вышел на экраны в 1998 году. Зрители высоко оценили криминальный боевик, несмотря на то, что отзывы кинокритиков были неоднозначными. В целом, фильм получил 12 международных и внутренних наград.

"Большой куш"

В 2000 году выходит второй криминальный фильм Гая Ричи под названием "Большой куш". Он по праву удостоен высоких оценок мировой кинопрессы и ряда наград, в мировом прокате черная комедия собрала более 83 млн долларов.

"Шерлок Холмс"

В 2009 и 2011 годах выходят детективные боевики культового режиссера, в основе которых лежат произведения Артура Конан Дойля о Шерлоке Холмсе, хотя основной сюжет оригинален.

"Агенты А.Н.К.Л"

Криминальный боевик Гая Ричи, который основан на одноименном телесериале 1960-х годов. В центре сюжета оказываются двое секретных агентов, которые вынуждены отложить свою вражду и объединиться против преступной организации.

"Джентльмены"

В 2020 году на экраны вышла криминальная комедия "Джентльмены", которая получила преимущественно положительные отзывы. В мировом прокате кинокартина собрала более 114 млн долларов при бюджете в 22 млн.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в сети появился долгожданный трейлер блокбастера "Дюна".


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