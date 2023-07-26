Фильм по мотивам популярной игры получил дату выхода: он переполнен звездами Голливуда

Голливуд экранизирует игру Borderlands. Изображение из открытых источников

В Голливуде уже несколько лет пытаются реализовать фильм по мотивам шутера с элементами RPG Borderlands. Теперь стало известно об окончательной дате премьеры фильма. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание IGN.



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Голливуд все больше использует видеоигры для своих фильмов, приносящих большие деньги для киностудий. Примером тому может стать фильм "Братья Супер Марио в кино", заработавший 1,35 млрд долларов в прокате. А в августе выйдет экранизация компьютерной игры Gran Turismo от PlayStation.

Следующей большой премьерой может стать экранизация игры Borderlands, которая находилась в разработке киностудий с 2015 года. Borderlands от режиссера Эли Рота можно увидеть через год, а точнее 9 августа 2024 года. К сожалению, кроме даты выхода, до сих пор не было опубликовано ни одного трейлера или новых изображений из фильма.

Borderlands – это ролевая игра от первого лица, действие которой разворачивается в жанрах боевика, вестерна и научной фантастики.

Фильм Borderlands собрал каст известных актеров среди которых Кейт Бланшетт Джейми Ли Кертис, Кевин Харт, Джек Блэк и другие.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о 10 лучших сериалах, вышедших в первой половине 2023 года. На вершине рейтинга оказался сериал, являющийся экранизацией популярной компьютерной игры.

Также "Комментарии" писали о премьере фильма "Барби", рассказывающем о кукле, решившей попасть в реальный мир. Искусственный интеллект превратил героев из фильма "Барби" в кукол из одноименной серии. Таким образом вы можете увидеть, как выглядела бы Марго Робби, как Барби, или Райан Гослинг, как Кен.