Фильм по мотивам популярной игры получил дату выхода: он переполнен звездами Голливуда

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Slava Kot
Голливуд экранизирует игру Borderlands. Изображение из открытых источников
В Голливуде уже несколько лет пытаются реализовать фильм по мотивам шутера с элементами RPG Borderlands. Теперь стало известно об окончательной дате премьеры фильма. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание IGN.
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Голливуд все больше использует видеоигры для своих фильмов, приносящих большие деньги для киностудий. Примером тому может стать фильм "Братья Супер Марио в кино", заработавший 1,35 млрд долларов в прокате. А в августе выйдет экранизация компьютерной игры Gran Turismo от PlayStation.
Следующей большой премьерой может стать экранизация игры Borderlands, которая находилась в разработке киностудий с 2015 года. Borderlands от режиссера Эли Рота можно увидеть через год, а точнее 9 августа 2024 года. К сожалению, кроме даты выхода, до сих пор не было опубликовано ни одного трейлера или новых изображений из фильма.
Фильм Borderlands собрал каст известных актеров среди которых Кейт Бланшетт Джейми Ли Кертис, Кевин Харт, Джек Блэк и другие. Borderlands – это ролевая игра от первого лица, действие которой разворачивается в жанрах боевика, вестерна и научной фантастики.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о 10 лучших сериалах, вышедших в первой половине 2023 года. На вершине рейтинга оказался сериал, являющийся экранизацией популярной компьютерной игры.
Также "Комментарии" писали о премьере фильма "Барби", рассказывающем о кукле, решившей попасть в реальный мир. Искусственный интеллект превратил героев из фильма "Барби" в кукол из одноименной серии. Таким образом вы можете увидеть, как выглядела бы Марго Робби, как Барби, или Райан Гослинг, как Кен.
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