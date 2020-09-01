Украинский хоррор поборется за престижную награду

Эзотерический детектив украинского кинорежиссера Дмитрия Томашпольского "Посторонний", который победил на фестивале хорроров в Лос-Анджелесе, снова поборется на престижную награду. Об этом сообщается на сайте конкурса MOTELX.

За звание "Лучший европейский хоррор 2020 года" будут бороться кинокартины из 7 стран: Великобритании, Испании, Бельгии, Германии, Украины, Италии и России. Фестиваль пройдет в Португалии с 7 по 14 сентября. Украинский фильм покажут 9 и 11 числа.

Напомним, что "Посторонний" давно завоевал популярность во многих странах мира. Кинолента уже получила восемь международных наград.

Сюжет эзотерического детектива строится на таинственном исчезновении людей: девушки, принимающей ванну и команды по синхронному плаванию, которая во время выступления нырнула в бассейн и пропала. Знаменитому сыщику, которого играет Даша Трегубова, предстоит узнать, как связаны эти два случая и что стоит за исчезновением людей.

К слову, в Украине хоррор планируют выпустить на экраны в 2020 году.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что украинский фильм получил приз Венецианского кинофестиваля.

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