Американские телекритики назвали лучший сериал года

Американская супергеройская драма "Хранители" была признана лучшим сериалом 2020 года, согласно версии АСТ Awards (Ассоциации телевизионных критиков). Такую информацию предоставило издание Deadline.

Кинолента одержала победу в четырех номинациях: "Сериал года", "Выдающийся новый сериал", "Выдающийся телефильм или мини-сериал" и "Личные достижения в драме", в которой была отмечена главная актриса Реджина Кинг, сыгравшая в сериале детектива Анджелу Абар (Сестру Ночь).

Известно, что действие "Хранителей" происходит в альтернативной реальности, через 34 года после событий, описанных в одноименных комиксах 1987 года. Сериал посвящен событиям, связанным с расовой напряженностью в Талсе, Оклахома. Кинолента вышла в эфир в октябре 2019 года и состоит из девяти эпизодов. Продлевать шоу телеканал НВО не планирует.

Также американские телекритики высоко оценили комедийно-драматический сериал "Наследники" и телевизионный ситком "Шиттс Крик".

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какой сериал возглавил рейтинг HBO Max.

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