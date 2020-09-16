Американские телекритики назвали лучший сериал года

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Светлана Шкурупий
Американская супергеройская драма "Хранители" была признана лучшим сериалом 2020 года, согласно версии АСТ Awards (Ассоциации телевизионных критиков). Такую информацию предоставило издание Deadline.
Кинолента одержала победу в четырех номинациях: "Сериал года", "Выдающийся новый сериал", "Выдающийся телефильм или мини-сериал" и "Личные достижения в драме", в которой была отмечена главная актриса Реджина Кинг, сыгравшая в сериале детектива Анджелу Абар (Сестру Ночь).
Известно, что действие "Хранителей" происходит в альтернативной реальности, через 34 года после событий, описанных в одноименных комиксах 1987 года. Сериал посвящен событиям, связанным с расовой напряженностью в Талсе, Оклахома. Кинолента вышла в эфир в октябре 2019 года и состоит из девяти эпизодов. Продлевать шоу телеканал НВО не планирует.
Также американские телекритики высоко оценили комедийно-драматический сериал "Наследники" и телевизионный ситком "Шиттс Крик".
Ранее издание "Комментарии" сообщало, какой сериал возглавил рейтинг HBO Max.
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