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Джуд Лоу может стать новым диснеевским злодеем

Джуду Лоу предлагают роль Капитана Крюка

сегодня, 03:25
Автор:

Светлана Шкурупий
Джуд Лоу может стать новым диснеевским злодеем

Axelle/Bauer-Griffin | Источник: FilmMagic

Известная киностудия Disney ведет переговоры с голливудским актером, звездой фильмов "Шпион" и "Потрошители" Джудом Лоу по поводу его участия в новом приключенческом фильме "Питер Пэн". Такую информацию предоставило издание Variety.

Известно, что актеру предложили роль злодея Капитана Крюка. Режиссировать фильм будет Дэвид Лоури, известный такими работами, как "История призрака", "Пит и его дракон" и "Желтые птицы". Роль Венды исполнит 12-летняя дочь Миллы Йовович Эвер Андерсон, а главного персонажа Питера Пэна - Александр Молони.

Инсайдер сообщает, что из-за пандемии коронавируса работу над кинолентой пришлось отложить, но вскоре киностудия планирует начать съемочный процесс. Дата выхода фильма пока не известна, но транслировать ее будут в кинотеатрах, а не на стриминговой платформе Disney+.

К слову, на экраны вышло много экранизаций истории мальчика Питера Пэна, который отказался взрослеть и остался с другими детьми на острове Нетландия. Но самой удачной работой до сих пор остается мультипликационная адаптация Disney 1953 года.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какой фильм на популярном сервисе Netflix оказался самым провальным.


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