Два самых кассовых фильма-комедии в истории кино были сняты женщинами

Самая кассовая комедия в истории кино вышла в 2023 году и собрала почти 1,5 млрд долларов в кинопрокате. Этим фильмом оказался "Барби" режиссера Греты Гервиг. Однако и вторую по самым большим кассовым сборам комедию также сняла женщина.



Режиссер Грета Гервиг. Фото из открытых источников

Среди режиссеров в кино преимущественно доминируют мужчины. Все мы знакомы с такими гениями в кино как Стивен Спилберг, Ридли Скотт, Квентин Тарантино или Мартин Скорсезе. Однако практически неизвестны женщины-режиссеры. Однако зря, ведь именно они сняли самые кассовые комедии в истории кино.

Привет, мама

Режиссер: Цзя Лин

Цзя Лин Актеры: Цзя Лин, Шэн Тэнг, Чэнь Хэ, Чжан Сяофей

Цзя Лин, Шэн Тэнг, Чэнь Хэ, Чжан Сяофей Кассовые сборы: 848 млн долларов





"Привет, мама" – это китайская комедия 2021 года, собравшая в кинопрокате 848 млн долларов, что позволило ей к выходу фильма "Барби" возглавлять рейтинг самых кассовых комедий.

Фильм начинается с трагического случая, когда мать главной героини Цзя Сяолин погибает в автомобильной катастрофе в 2001 году. Однако странным образом Цзя Сяолин оказывается в 1981 году и находит свою мать. Она чувствует, что была плохой дочерью, поэтому делает все возможное, чтобы ее мать была счастлива, в частности, ищет для нее мужчину, который подарит ей лучшую жизнь, мужа и дочь, чем она имела.

Барби

Режиссер: Грета Гервиг

Актеры: Марго Робби, Райан Гослинг

Марго Робби, Райан Гослинг Кассовые сборы: 1,434 млрд долларов





Фильм "Барби" стал настоящим хитом и попкультурным явлением в 2023 году. Фильм является самой кассовой комедией в истории кино, собрав 1,4 млрд долларов. Кроме того, это первая комедия, которая смогла получить кассовые сборы более миллиарда долларов.

Фильм рассказывает историю стереотипной куклы Барби, живущей в Барбиленде – утопическом матриархальном мире, где все женщины самодостаточны и успешны. Во время очередной вечеринки Барби приходит нетипичная идея о смерти. Это ее смущает и она отправляется в настоящий мир, где ее ждет патриархальная реальность.

Грета Гервиг фильмом "Барби" привлекла внимание всего мира к себе, однако режиссер также известна другими своими фильмами "Леди-Птица" и "Маленькие женщины", за которые получила номинации на Оскар и Золотой глобус.

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