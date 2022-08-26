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"Дом Дракона" официально доступен в России. Санкции на сериал HBO не действуют

"Дом Дракона" – это приквел уже культового сериала "Игра престолов", вышедший на экраны в августе 2022 года.

сегодня, 01:22
Автор:

Slava Kot
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Из-за большого количества санкций, наложенных на Россию после ее вторжения в Украину, жителей страны лишили доступа к многим сервисам. В частности, они не могут просматривать новые американские постановки, по крайней мере официально. Интересно, что россияне без проблем могут смотреть сериал "Дом Дракона".

"Дом Дракона" официально доступен в России. Санкции на сериал HBO не действуют

"Дом дракона" доступен в России несмотря на санкции. Фото из открытых источников

Несмотря на то, что Warner является, владельцем HBO и прекратила работу в России. Сама же HBO решила не лишать россиян своего нового контента. Пресс-секретарь HBO подтвердил изданию Insider, что приквел "Игры престолов" будет доступен на популярном стриминговом сервисе Amediateka.

Несмотря на то, что мы приостановили любой новый бизнес в России, мы все еще выполняем наши долговременные контракты – объяснила представительница HBO Анна Николл.

В 2017 году HBO заключило первое многолетнее соглашение с Amedia, что позволило транслировать контент на телевидении и потоковом сервисе Amediateka. Новый контракт, объявленный в августе 2021 года, охватывал все сериалы, созданные для стримингового сервиса HBO Max собственного производства. "Дом Дракона" также подпадает под эти правила. Поэтому россияне, несмотря на санкции, могут смотреть популярный американский сериал.

Кстати, в компании HBO так и не сообщили, когда истечет контракт с российским стриминговым сервисом.

Премьера пилотного эпизода сериала "Дом Дракона" покорила зрителей сразу, о чем свидетельствует количество просмотров в первый день выхода. В ходе премьеры на HBO и HBO Max "Дом Дракона" просмотрели почти 10 млн человек.

Интересно, что в Украине сериал вышел со скандалом, ведь его показ был доступен без украинской аудиодорожки. Вместо нее была русская.

Ранее "Комментарии" рассказывали , что культовому сериалу "Игра престолов" исполнилось 10 лет с момента выхода первой серии.



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Источник: https://www.insider.com/hbo-confirms-its-shows-will-continue-air-on-russias-amediateka-2022-8
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