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Дочь Джонни Деппа получила главную роль в триллере (ВИДЕО)

Дочь актера также заинтересована в киноматографе

сегодня, 13:15
Автор:

Светлана Шкурупий








Дочь популярного голливудского актера Джонни Деппа, 21-летняя модель Лили-Роуз Депп снялась в новом провокационном фильме под названием "Путешественники".

Дочь Джонни Деппа получила главную роль в триллере (ВИДЕО)

Лили-Роуз Депп (фото из открытых источников)

Знаменитость сыграла в нем не эпизодическую, а главную роль. Но это не первый ее дебют в кино, звездную дочь можно еще увидеть в кинолентах: "Честный человек", "Планетариум", "Король" и других. 

Американская медиакомпания Lionsgate Movies уже опубликовала на своей официальной странице в YouTube первый трейлер "Путешественников", который собрал уже более 1,7 млн просмотров. Известно, что в киноленте пойдет речь о 30 молодых людях, которых отправили в космическую экспедицию, чтобы они заселили далекую планету. В ходе эксперимента они употребляют странную жидкость синего цвета с наркотическим эффектом, которая "притупляет" их чувства. И как только герои от нее отказались их эмоции вышли из-под контроля. 

Компанию Лили-Роуз Депп в этом фильме составил Колин Фаррел ("Джентльмены", "Вспомнить все"), Тай Шеридан ("Первому игроку приготовится"), Айзек Хэмпстед-Райт ("Экстрасенс") и другие. 

Известно, что премьера "Путешественников" должна была состояться в конце 2020 года, но из-за пандемии коронавирусной инфекции, ее пришлось перенести. В кинотеатральный прокат триллер выйдет 22 апреля.

 

Напомним, что 21-летняя американская модель Лили-Роуз Депп откровенно рассказала, какие методы воспитания применялись в ее звездной семье. По словам девушки, ее отец Джонни Депп и мать Ванесса Паради не отличались особой строгостью.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что дочь Джонни Деппа снялась в мини-фильме Chanel.


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Источник: https://kino.24tv.ua/ru/puteshestvenniki-lili-rouz-depp-glavnoj-roli-sjuzhet-novosti-dnja_n1558331
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