Disney снимет вторую часть фильма «Король Лев»

Известная кинокомпания Disney, которая перезапустит популярную комедию с Эдди Мерфи, снимет приквел реалистичной анимационной кинокартины "Король Лев". Такую информацию предоставило издание Deadline.

Известно, что режиссировать новый проект будет Барри Дженкинс, получивший в 2017 году кинопремию "Оскар" в номинации "Лучший адаптированный сценарий" за киноленту "Лунный свет". Сценарий к новому "Королю Льву" напишет Джефф Натансон, известен такими работами, как "Поймай меня, если сможешь" и "Терминал". Поговаривают, что в приквеле зрителям расскажут историю жизни Муфасы (отца Симбы).

Вторая часть анимационной картины будет создана с помощью фотореалистичной технологии, которая применялась создателями в первом фильме. О дате начала производства киноленты не сообщают.

Напомним, что ремейк одноименного мультфильма 1994 года вышел на большие экраны в 2019 году и собрал в мировом прокате более 1,6 млрд долларов, став вторым самым кассовым проектом прошлого года киностудии Walt Disney Pictures.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что приключенческий фэнтези-фильм "Алладин" получит продолжение и режиссировать работу снова будет Гай Ричи.

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