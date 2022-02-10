logo

BTC/USD

45349.69

ETH/USD

3245.58

LTC/USD

141.70

USD/UAH

28.05

EUR/UAH

32.10

RUB/UAH

0.39

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Досуг фильмы и сериалы Disney будет снимать продолжение легендарного мультсериала: дата премьеры
commentss НОВОСТИ Все новости

Disney будет снимать продолжение легендарного мультсериала: дата премьеры

"Футурама" вернется на экраны в 2023 году с 20 новыми сериями

сегодня, 16:19
Автор:

Людмила Слободенюк
Поделитесь публикацией:

Онлайн-кинотеатр Hulu заказал производство 20 новых серий мультсериала "Футурама". Премьера нового сезона намечена на 2023 год. В настоящее время остается неизвестным только вопрос, будет ли в составе команды актер Джон ДиМаджио , озвучивавший работа Бендера. Об этом пишет издание Variety, передает портал "Комментарии".

Disney будет снимать продолжение легендарного мультсериала: дата премьеры

Продолжение Футурама. Фото из открытых источников

Платформа Hulu принадлежит компании " The Walt Disney Company". В этом году они заказали у авторов проекта "Футурама" Мэтта Грейнинга и Дэвида С. Коэна новый сезон мультсериала "Футурама". Им удалось собрать актеров, которые озвучивали героев фильма. Однако неизвестно, удалось ли достичь договоренностей с Джоном ДиМаджио, который озвучил Бендера. Также издание отмечает, что работа над новыми сериями уже стартовала в этом месяце.

"Я очень рад, что мы имеем еще один шанс подумать о будущем или о чем-то другом, кроме настоящего", — прокомментировал Дэвид С. Коэн. производство новых выпусков

Напомним, с момента выхода последней серии "Футурамы" прошло уже десятилетие. Мультсериал рассказывает о работнике службы доставки пиццерии Филиппе Фрае из Нью-Йорка, который случайно себя заморозил в канун Нового 2000 года. Он проснулся только в 2999 году, где познакомился с одноглазой мутанткой Лилой и роботом Бендером, ведущим не здоровый образ жизни. Происшествия происходят как в космосе, так и на Земле. Весь сюжет пронизан сатирическими ситуациями и соответственными шутками. За двадцать лет проекта зрителям было представлено 140 серий.

Читайте также: Спутники Илона Маска мешают астрономам: чем это может быть опасно



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://variety.com/2022/tv/news/futurama-revival-hulu-1235176203/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!