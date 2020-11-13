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Coca-Cola представила новую рождественскую рекламу (ВИДЕО)

Новая реклама получилась очень эмоциональной

сегодня, 13:00
Автор:

Светлана Шкурупий

Рождественская реклама Coca-Cola всегда поднимает настроение и погружает в праздничную атмосферу. В этом году компания выпустила новый ролик, который вызывает нежные чувства и напоминает нам о самом главном.

Coca-Cola представила новую рождественскую рекламу (ВИДЕО)

Кадр из рекламы

Сюжет новой рекламы Coca-Cola рассказывает об отце, который обещает дочке доставить ее письмо Санта-Клаусу. Конечно, на его пути попадается множество препятствий, но сдержать слово и добраться до Северного полюса у него все же получилось. А в конце оказывается, что желанием девочки на Рождество было то, чтобы папа провел его дома. Поэтому, Санта-Клаус на своем легендарном фургоне с радостью исполняет ее просьбу.

Кстати, слоганом нынешней кампании стала фраза "This Christmas, give something only you can give" (на это Рождество подарите то, что можете подарить только вы).

К слову, автором новой рекламы стал режиссер Тайка Вайтити, который в этом году получил премию "Оскар" за сценарий к фильму "Кролик Джо-Джо". 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что компания "Coca-Cola" представила первую бутылку из пластика, выловленного в Мировом океане.


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