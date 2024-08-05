Что смотреть в августе 2024: новые сезоны и громкие премьеры



















Любители сериалов, готовьтесь к августовскому марафону. Этот месяц обещает стать настоящим праздником для поклонников качественных историй, ведь на экраны выйдут новые сезоны любимых хитов и долгожданные премьеры.

Самые горячие сериальные премьеры августа 2024

"Эмили в Париже" (4 сезон)

15 августа нас ждет продолжение романтических приключений Эмили во французской столице. После драматических событий на свадьбе Камиллы и Габриэля, Эмили предстоит сделать непростой выбор между двумя мужчинами. И это не единственная дилемма, которая ждет ее в новом сезоне.





"Патинко" (2 сезон)

23 августа выйдет вторая часть захватывающей южнокорейской саги, основанной на одноименном бестселлере. Сериал рассказывает о судьбах четырех поколений корейской семьи на протяжении бурного XX века.





"Убийства в одном здании" (4 сезон)

27 августа поклонники детективных историй смогут погрузиться в расследование нового таинственного убийства, произошедшего в финале предыдущего сезона. В новых сериях к звездному актерскому составу присоединится неподражаемая Мерил Стрип.





"Властелин колец: Кольца власти" (2 сезон)

30 августа фанаты фэнтези смогут вернуться в Средиземье. Второй сезон приквела к знаменитой киносаге расскажет о возвращении Саурона, который стремится восстановить свою силу и власть.





Но это еще не все. Август также порадует любителей детективов новыми расследованиями, которые обещают держать в напряжении до последней минуты. Один из таких проектов – сериал "Руководство по убийствам для хороших девушек", где юная Пип берется за расследование убийства старшеклассницы, которое произошло пять лет назад.

Этот август станет настоящим подарком для всех, кто любит качественные сериалы. Романтика, детективные загадки, эпические фэнтези – каждый найдет историю по своему вкусу. Не пропустите самые горячие сериальные премьеры месяца!