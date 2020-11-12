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Что посмотреть в пятницу 13-го: подборка мистических фильмов

Кино для любителей жутких и захватывающих сюжетов

сегодня, 22:10
Автор:

Елизавета Черных

Завтра всех нас ожидает "страшный и загадочный" денек — пятница 13-е, который вызывает опасение даже у самых заядлых скептиков. "Комментарии" решили подготовить подборку фильмов для тех, кто хочет по полной проникнуться "мистической" атмосферой пятничного вечера. 

Что посмотреть в пятницу 13-го: подборка мистических фильмов

ФОТО: Из открытого источника

"Пятница 13-е" (2009)

Фильм ужасов, который рассказывает о компании молодых людей, отправившихся на отдых к "Хрустальному озеру". Их ожидает громкая вечеринка с весельем, алкоголем и развлечениями, однако они еще не знают, что живописные места у озера полны опасностей, и самая главная из них — жестокий и кровожадный Джейсон Вурхиз. 

Что посмотреть в пятницу 13-го: подборка мистических фильмов - фото 2

"Кладбище домашних животных" (2019)

Луис Крид вместе со своей семьей переезжает в деревенский дом, который расположен у мрачного кладбища домашних животных. Именно здесь мужчина похоронит своего любимого питомца — кошку, которая погибла под колесами автомобиля. Тогда еще Луис не знает, чего ему будет стоить эта смерть... 

Что посмотреть в пятницу 13-го: подборка мистических фильмов - фото 3

"Прочь"(2017)

Знакомство с родителями невесты оборачивается для парня настоящей трагедией. Если бы он только знал, зачем его пригласили в мистический загородный особняк, то наверняка бы сразу же сбежал прочь. 

Что посмотреть в пятницу 13-го: подборка мистических фильмов - фото 4

"Тихое место" (2018)

История семьи, которая проживает в одной из американских деревушек. Казалось бы, их жизнь ничем не отличается от других, кроме того, что в их доме живут ужасные существа, которые реагируют на любой шорох. Героям придется научиться жить, не издавая ни единого звука, навряд ли это будет легко...

Что посмотреть в пятницу 13-го: подборка мистических фильмов - фото 5

Ранее "Комментарии" составляли подборку интересных фильмов для выходных. 


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