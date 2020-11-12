Что посмотреть в пятницу 13-го: подборка мистических фильмов

Завтра всех нас ожидает "страшный и загадочный" денек — пятница 13-е, который вызывает опасение даже у самых заядлых скептиков. "Комментарии" решили подготовить подборку фильмов для тех, кто хочет по полной проникнуться "мистической" атмосферой пятничного вечера.

ФОТО: Из открытого источника

"Пятница 13-е" (2009)

Фильм ужасов, который рассказывает о компании молодых людей, отправившихся на отдых к "Хрустальному озеру". Их ожидает громкая вечеринка с весельем, алкоголем и развлечениями, однако они еще не знают, что живописные места у озера полны опасностей, и самая главная из них — жестокий и кровожадный Джейсон Вурхиз.





"Кладбище домашних животных" (2019)

Луис Крид вместе со своей семьей переезжает в деревенский дом, который расположен у мрачного кладбища домашних животных. Именно здесь мужчина похоронит своего любимого питомца — кошку, которая погибла под колесами автомобиля. Тогда еще Луис не знает, чего ему будет стоить эта смерть...

"Прочь"(2017)

Знакомство с родителями невесты оборачивается для парня настоящей трагедией. Если бы он только знал, зачем его пригласили в мистический загородный особняк, то наверняка бы сразу же сбежал прочь.





"Тихое место" (2018)

История семьи, которая проживает в одной из американских деревушек. Казалось бы, их жизнь ничем не отличается от других, кроме того, что в их доме живут ужасные существа, которые реагируют на любой шорох. Героям придется научиться жить, не издавая ни единого звука, навряд ли это будет легко...





Ранее "Комментарии" составляли подборку интересных фильмов для выходных.

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