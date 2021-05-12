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Что посмотреть в мае 2021: названы главные кинопремьеры месяца

Опубликован список новых увлекательных сериалов, премьеры которых запланированы или уже состоялись в мае 2021

сегодня, 15:40
Автор:

Светлана Шкурупий








































Пусть май оказался не столь насыщенным на новые сериалы, но несколько кинопремьер в этом месяце все же состоится. Какие ленты нельзя пропустить?

Что посмотреть в мае 2021: названы главные кинопремьеры месяца

Что посмотреть в мае 2021 (фото из открытых источников)

"Наследие Юпитера"

В начале мая стартовала супергеройская новинка от стриминговой платформы Netflix, снятая по одноименной серии комиксов издательства Image Comics. В фильме зрители знакомятся с супергероями, принадлежащими к нескольким поколениям. Первые из них начинали свою деятельность в 1930-е годы и главной их целью было помогать людям. Однако их потомков больше волнует слава.

"Погоня за любовью"

9 мая на экраны вышел британский мини-сериал, романтическая драма, основанная на одноименном романе Нэнси Митфорд. Действие в киноленте разворачивается в период между двумя мировыми войнами. Главная героиня сериала, из уважаемого английского семейства, пытается найти идеального мужа.

"Домина"

Через два дня стартует новый британско-итальянский мини-сериал "Домина". В нем пойдет речь о Ливии Друзилле — первой императрице Рима, жене Октавиана Августа, которая принимала участие в управлении громадной империей и плела интриги, чтобы закрепить положение своих детей от первого брака.

"Подземная железная дорога"

21 мая на экраны выйдет драматический телесериал "Подземная железная дорога", снятый по одноименному роману Колсона Уайтхеда. Действия в кинокартине разворачиваются в США накануне Гражданской войны. В сериале показана история чернокожей рабыни Коры, тяжело работающей на хлопковой плантации. И она решается на отчаянный шаг — бежать на свободу. Но вслед за ней отправляется безжалостный охотник за беглыми рабами.

"Перл из Уитстабла"

В конце мая выйдет британский детектив, снятый по серии романов Джули Вассмер. В нем пойдет речь о хозяйке ресторана Перл, которая всю жизнь хотела стать сыщиком. И когда в ее маленьком городке начинают происходить убийства, она понимает, что наконец сможет продемонстрировать свой детективный талант.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Netflix продлил на второй сезон один из своих популярных сериалов.


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Источник: https://itc.ua/articles/samye-interesnye-novye-serialy-maya-2021/
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