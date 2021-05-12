Что посмотреть в мае 2021: названы главные кинопремьеры месяца



























































































Пусть май оказался не столь насыщенным на новые сериалы, но несколько кинопремьер в этом месяце все же состоится. Какие ленты нельзя пропустить?

Что посмотреть в мае 2021 (фото из открытых источников)

"Наследие Юпитера"

В начале мая стартовала супергеройская новинка от стриминговой платформы Netflix, снятая по одноименной серии комиксов издательства Image Comics. В фильме зрители знакомятся с супергероями, принадлежащими к нескольким поколениям. Первые из них начинали свою деятельность в 1930-е годы и главной их целью было помогать людям. Однако их потомков больше волнует слава.

"Погоня за любовью"

9 мая на экраны вышел британский мини-сериал, романтическая драма, основанная на одноименном романе Нэнси Митфорд. Действие в киноленте разворачивается в период между двумя мировыми войнами. Главная героиня сериала, из уважаемого английского семейства, пытается найти идеального мужа.

"Домина"

Через два дня стартует новый британско-итальянский мини-сериал "Домина". В нем пойдет речь о Ливии Друзилле — первой императрице Рима, жене Октавиана Августа, которая принимала участие в управлении громадной империей и плела интриги, чтобы закрепить положение своих детей от первого брака.

"Подземная железная дорога"

21 мая на экраны выйдет драматический телесериал "Подземная железная дорога", снятый по одноименному роману Колсона Уайтхеда. Действия в кинокартине разворачиваются в США накануне Гражданской войны. В сериале показана история чернокожей рабыни Коры, тяжело работающей на хлопковой плантации. И она решается на отчаянный шаг — бежать на свободу. Но вслед за ней отправляется безжалостный охотник за беглыми рабами.

"Перл из Уитстабла"

В конце мая выйдет британский детектив, снятый по серии романов Джули Вассмер. В нем пойдет речь о хозяйке ресторана Перл, которая всю жизнь хотела стать сыщиком. И когда в ее маленьком городке начинают происходить убийства, она понимает, что наконец сможет продемонстрировать свой детективный талант.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Netflix продлил на второй сезон один из своих популярных сериалов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!