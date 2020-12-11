Что посмотреть на выходных: пять интересных фильмов

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Елизавета Черных
Выходные уже совсем близко, а это значит, что пора выбирать фильм для увлекательного и интересного времяпровождения. Издание "Комментарии" подготовило пять фильмов, которые скрасят ваш вечер.
ФОТО: Из открытых источников
Наше время — драма (2018)
Супружеская пара Хуан и Эстер договариваются начать открытые отношения. Их замысел кажется удачным на этапе планирования, до того момента, пока оба не начали проявлять чувства к другим людям. Вот тогда начинается настоящая ревность и проблемы в браке.
Гемини — боевик/научная фантастика (2019)
Генри Брогану, бывшему снайперу корпуса морских пехотинцев, ныне работающего на Разведывательное управление Министерства обороны США, поручают убийство террориста, едущего в скоростном поезде в Льеж. Но тут он становится мишенью таинственного оперативника, который, кажется, знает каждый его шаг наперед.
Достать ножи — детектив/комедия (2019)
Известный автор детективов Харлан Тромби загадочно умирает во время празднования своего 85-летия, в котором участвуют его работники и родственники. На место событий прибывают детективы. Все собранные улики указывают на убийство, а значит, следователям предстоит вычислить преступника, который находится среди присутствующих.
Темное наследие — трилер/детектив (2020)
Богатая Лорен стремится стать прокурором, как здесь умирает ее раньше здоровый отец. Девушка узнает о том, что родственник оставил для нее наследство — странный ключ, который открывает бункер. То, что девушка увидит там, шокирует ее
Гламурные боссы — комедия (2020)
Владелицы косметической компании, успешные подруги Миа и Мел живут в собственное удовольствие, не смотря на то, что их бизнес имеет множество долгов. Наступит время принимать решение и продавать компанию, что поставит под угрозу длинную женскую дружбу.
Ранее "Комментарии" рассказывали, какие фильмы анонсировал Disney.
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