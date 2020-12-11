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Что посмотреть на выходных: пять интересных фильмов

Запасайтесь попкорном и наслаждайтесь просмотром

сегодня, 17:22
Автор:

Елизавета Черных

Выходные уже совсем близко, а это значит, что пора выбирать фильм для увлекательного и интересного времяпровождения. Издание "Комментарии" подготовило пять фильмов, которые скрасят ваш вечер. 

Что посмотреть на выходных: пять интересных фильмов

ФОТО: Из открытых источников

Наше время — драма (2018)

Супружеская пара Хуан и Эстер договариваются начать открытые отношения. Их замысел кажется удачным на этапе планирования, до того момента, пока оба не начали проявлять чувства к другим людям. Вот тогда начинается настоящая ревность и проблемы в браке. 

Что посмотреть на выходных: пять интересных фильмов - фото 2

Гемини — боевик/научная фантастика (2019)

Генри Брогану, бывшему снайперу корпуса морских пехотинцев, ныне работающего на Разведывательное управление Министерства обороны США, поручают убийство террориста, едущего в скоростном поезде в Льеж. Но тут он становится мишенью таинственного оперативника, который, кажется, знает каждый его шаг наперед.

Что посмотреть на выходных: пять интересных фильмов - фото 3

Достать ножи — детектив/комедия (2019)

Известный автор детективов Харлан Тромби загадочно умирает во время празднования своего 85-летия, в котором участвуют его работники и родственники. На место событий прибывают детективы. Все собранные улики указывают на убийство, а значит, следователям предстоит вычислить преступника, который находится среди присутствующих. 

Что посмотреть на выходных: пять интересных фильмов - фото 4

Темное наследие — трилер/детектив (2020)

Богатая Лорен стремится стать прокурором, как здесь умирает ее раньше здоровый отец. Девушка узнает о том, что родственник оставил для нее наследство — странный ключ, который открывает бункер. То, что девушка увидит там, шокирует ее

Что посмотреть на выходных: пять интересных фильмов - фото 5

Гламурные боссы — комедия (2020)

Владелицы косметической компании, успешные подруги Миа и Мел живут в собственное удовольствие, не смотря на то, что их бизнес имеет множество долгов. Наступит время принимать решение и продавать компанию, что поставит под угрозу длинную женскую дружбу. 

Что посмотреть на выходных: пять интересных фильмов - фото 6

Ранее "Комментарии" рассказывали, какие фильмы анонсировал Disney. 

 


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