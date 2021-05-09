Что посмотреть 9 мая - список сильных фильмов

Девятого мая в Украине отмечают День победы над нацизмом во Второй мировой войне. В этот день в нашей стране запрещены массовые мероприятия. Однако память погибших можно почтить дома.

Фильмы на 9 мая - список сильных кинокартин. Фото: cdnimg.rg.ru

Вспомнить о подвигах наших предков помогут тематические фильмы о войне. Сайт "Комментарии" создал подборку сильных фильмов, которые помогут вам перенестись в атмосферу 1939-1945 годов.

1. "Игра в имитацию"

Американский исторический триллер рассказывает о гениальном британском математике и "отце" современной информатики Алане Тьюринге. Он сделал невероятное — вместе со своей командой сломал код немецкой шифровальной машины "Энигма". Именно это помогло Антигитлеровской коалиции победить во Второй мировой войне.

Мастерская игра актеров и динамичное развитие событий не оставят вас равнодушным.

2. "Список Шиндлера"

Эта американская историческая драма находится в списке 250 лучших фильмов по версии IMDb. История основана на реальных событиях.

В кинокартине рассказывается о подвигах немецкого бизнесмена Оскара Шиндлера во время Второй мировой войны. Будучи членом нацистской партии, Шиндлер получает доступ к делам Освенцима и идет на все, чтобы дарить жизнь и свободу большому количеству польских узников еврейского происхождения.

3. "В бой идут одни "старики"

Этот советский военный художественный фильм режиссера Леонида Быкова снят в Украине на киностудии им. Александра Довженко в 1973 году.

В кинокартине речь идет о боевых буднях гвардейского полка летчиков-истребителей во время Великой Отечественной войны, в основном — второй "поющей" эскадрильи.

В фильме исполняются народные и эстрадные песни, в том числе русская песня "Смуглянка" и украинская "Ночь какая звездная".

Фильм наполнен переживаниями и реальными историями из жизни людей того времени.

4. "Пианист"

В фильме рассказывается о реальной жизни польского пианиста Владислава Шпильмана. Главный герой — музыкант вместе с другими евреями был отправлен в варшавское гетто, однако ему удалось бежать и скрыться. Ему приходится провести несколько лет, прячась по чужим квартирам и наблюдая за жизнью города из окна.

Жизнь в нечеловеческих условиях обрекает пианиста на голодную смерть. Выжить одаренному музыканту помогает немецкий офицер.

5. "Мальчик в полосатой пижаме"

Этот фильм несколько отличается от всех вышеупомянутых.

Кинокартина показывает нам жизнь маленького мальчика Бруно — сына коменданта концентрационного лагеря. После переезда он случайно знакомится с еврейским мальчиком Шмулем, который живет с другой стороны ограды лагеря, и они становятся друзьями. Однако впоследствии семья Бруно снова переезжает.

Мальчик решил попрощаться со своим другом, поэтому делает подкоп и заходит на территорию лагеря. Фильм заканчивается трагически, но реалистично для того времени.

Детская наивность, настоящая дружба и жестокость войны — все это можно найти в указанной кинокартине.

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