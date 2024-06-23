Что посмотреть: 5 сериалов и фильмов, если вам понравились "Бриджертоны"

Историческая драма "Бриджертоны", ставшая хитом на Netflix, вновь вернулась на экраны. Сериал основан на романах Джулии Куин, и его действие разворачивается в Англии эпохи Регентства во время сезона дебютанток, среди которых — Дафна Бриджертон. Важную роль в ее становлении в обществе играют её семья, распутный Саймон Бассетт и таинственная леди Уислдаун, анонимный автор сплетен, формирующий и разрушающий репутации героев.

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Если вам понравился этот сериал и вы ищете еще одну драму в духе "Бриджертонов", портал "Комментарии" собрал для вас 5 фильмов и шоу, которые порадуют вас остроумием, костюмами и атмосферой эпохальной непристойности.





Фильм "Список мистера Малкольма"





Год: 2022

Жанр: комедия, мелодрама, драма

"Список мистера Малькольма" — комедийная история о мести против титулованного мистера Малькольма, чей строгий список требований к будущей жене оказывается недостижимым. Мистер Малкольм — самый завидный жених в округе. Он живет в роскошном доме, окруженном слугами, и обладает красотой, влиянием и харизмой. Однажды он решает, что пора расстаться с холостяцкой жизнью и найти супругу. Однако у Малкольма есть множество требований к будущей жене, и он составляет целый список этих критериев. Вскоре он знакомится с очаровательной Джулией, которая проявляет к нему интерес. Но, к её удивлению, Малкольм нагло заявляет, что она не соответствует его требованиям. Оскорблённая Джулия решает отомстить высокомерному Малкольму.





Фильм "Великая"





Год: 2020

Жанр: исторический, биографический, зарубежный, драма

"Великая" — это художественная биографическая драма о российской императрице Екатерине. Эль Фаннинг исполняет роль молодой Екатерины, которая планирует убить своего мужа, Петра III, сыгранного Николасом Холтом. Историческая точность здесь отходит на второй план, уступая место едкому юмору, обилию алкоголя, секса и убийств, все это подано с изрядной долей сарказма.

Молодая дочь немецкого князя, София Августа Фредерика Ангальт-Цербстская, выходит замуж за российского императора Петра III и принимает православие. Однако вскоре она разочаровывается в своем царственном супруге как в человеке и как в правителе.









Фильм "Мария-Антуанетта"





Год: 2006

Жанр: драма, экранизация

Фильм Софии Копполы о ранней жизни французской королевы — это классика, которую стоит пересмотреть. Кирстен Данст изображает наивную Марию-Антуанетту, которая выходит замуж за Дофина, будущего короля Людовика XVI, чтобы укрепить политический союз. Несмотря на трудности с рождением наследника, она наслаждается роскошью и вниманием кавалеров.





Сериал "Куртизанки"





Год: 2017-2019

Жанр: драма, исторические

Маргарет Уэллс, владелица элитного публичного дома, в исполнении Саманты Мортон, пытается улучшить жизнь своих дочерей в Лондоне конца 1760-х годов. Сериал исследует борьбу женщин за финансовую безопасность, достигаемую через брак или секс-работу. Женщины, подобные Уэллс, вынуждены противостоять евангелистам и политическим фанатикам, угрожающим их положению в обществе.

Сериал "Куртизанки" переносит зрителя в Англию 18 века, когда феминистическое движение еще не достигло этих земель. Для женщин того времени комфортная жизнь была возможна только через брак с достойным мужем. С легализацией проституции многие женщины нашли новый способ заработка, продавая свои тела. Появлялось все больше публичных домов, где женщины могли хоть как-то зарабатывать.

Главная героиня, Маргарет, управляет элитным борделем, который посещают чиновники, предприниматели, правоохранители и другие состоятельные люди. Несмотря на своё занятие, она не испытывает радости от своей работы, но вынуждена заниматься этим, чтобы выплачивать долги и содержать двух дочерей. В сериале "Куртизанки" видно, что Маргарет относится с жалостью к каждой девушке, работающей у нее. Своим дочерям она не раскрывает истинной природы своей деятельности.

Маргарет сталкивается с конкурентом по имени Кигли, который успешно развивает свой бордель. Вскоре ее дочь Шарлотта также устраивается на работу в бордель. Она невероятно красива и привлекает многих мужчин, но еще не осознает, к чему это может привести. Как же поступить матери, когда ей приходится ставить под угрозу будущее дочери ради выживания?





Сериал "Тюдоры"





Год: 2007

Жанр: драма, мелодрама, исторические, военные

Эта четырехсезонная драма рассказывает о жизни окружения Генриха VIII. Казни его жен, желание иметь наследника мужского пола, неверность, секс и политические интриги находятся в центре сюжета исторического шоу.

События сериала "Тюдоры" разворачиваются в Англии начала 16-го века, когда страной правила династия Тюдоров. На троне находился молодой и красивый король Генрих VIII, амбициозно стремившийся стать величайшим правителем для своего народа. Он активно участвовал в политических встречах и решал государственные дела. Помимо проблем Англии, главной задачей для него было рождение наследника, так как его законная жена не могла родить ему сына. У Генриха и Екатерины была дочь, но король отчаянно желал сына, поэтому начал искать женщину, которая могла бы подарить ему наследника престола.