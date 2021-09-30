Бывший "Доктор Кто" будет играть русского шпиона Александра Литвиненко в телесериале

Британцы снимают телесериал о русском шпионе, которого будет играть Дэвид Теннант "Доктор Кто", сообщает The Daily Mirror.

Девид Теннант (David Tennant) - фото Википедии

Фильм-расследование выйдет на телеканале ITV и будет состоять из четырех частей. Кроме Дэвида Теннанта приглашена еще одна звезда — Маргарита Левиева, актриса русского происхождения, известная по роли в сериале "Черный список". Она будет играть Марину, жену убитого. Сюжет фильма посвящен Александру Литвиненку, отравленному полонием 15 лет назад. Лента основана на 10-летнем расследовании Скотленд-Ярда, свидетельствах британских следователей, воспоминаниях Марины Литвиненко и других членов семьи.

Александр Литвиненко — россиянин, бывший офицер КГБ и ФСБ России. Осенью 2006 года его госпитализировали в лондонскую больницу и очень долго выясняли причину болезни. Наконец в ноябре он умер. Перед смертью пострадавший рассказал двум полицейским офицерам, что его отравили по личному приказу Путина. Следствие продолжалось десятилетие! После тщательного сбора улик было доказано, что ядовитое вещество, уничтожившее российского кагэбиста — это радиоактивный полоний-210. Суд установил, что преступление организовано благодаря Андрею Луговому, офицеру КГБ, впоследствии — депутату Госдумы России.

Ход расследования воплощен в сценарии, написанном Джорджем Кей, сценаристом сериалов "Люпен", "Преступники: Великобритания", "Убивая Еву" и др. Джордж поражен историей Александра Литвиненко и назвал его "живым свидетелем своего убийства", ведь он последние часы своей жизни и последние силы отдал для разоблачения преступлений КГБ в Великобритании.

Портал "Комментарии" информировал своих читателей об отравлении Литвиненко в Лондоне.

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