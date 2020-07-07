Брэд Питт сыграет «Божью коровку» в новом боевике

Matt Winkelmeyer | Getty Images

Голливудский красавчик Брэд Питт получил главную роль в новом боевике Bullet Train ("Скоростной поезд"), режиссировать который будет Дэвид Литч. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

Известно, что Питт в новом фильме сыграет киллера по прозвищу Ladybug ("Божья коровка"). В поезде, идущем из Токио в Мориоку, он сталкивается с другими наемными убийцами и узнает, что их задания как-то связаны между собой. И за то, чтобы доехать до конечной станции живым, им придется побороться.

Инсайдер сообщает, что режиссировать работу будет Дэвид Литч, известный такими проектами, как "Дэдпул 2", "Джон Уик", "Взрывная блондинка", "Механик" и других. В основу сюжета фильма ляжет книга японского автора мистической фантастики Котаро Исаки.

Съемки киноленты должны начаться осенью 2020 года. Из-за того, что основное действие фильма будет проходить на одной локации - в поезде, то снимать кинокартину можно будет даже при жестких условиях карантина. Дату премьеры пока не называют.

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