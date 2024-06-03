BBC Culture выбирал лучшие фильмы года: рейтинг



















Обозреватели BBC Culture объявили свой выбор лучших фильмов года, среди которых "Восстание Штатов", жуткий хоррор о монахине и эпатажный криминальный триллер из Кристен Стюарт. Подборка фильмов поражает разнообразием жанров и глубокими сюжетами, которые способны заинтересовать самого требовательного зрителя.

Обозреватели BBC назвали топ фильмы 2024 года: громкие премьеры

"Зверь" (The Beast): боль и искусственный интеллект

Действие фильма разворачивается в суровом 2044 году, когда человечество находит способ избавиться от ненужных эмоций с помощью искусственного интеллекта. Главная героиня Габриэль (Леа Сейда) решает пройти процедуру очищения ДНК от прошлых жизней. Она начинает путешествие в свои прошлые жизни, каждая из которых переплетается с историей загадочного Луи (Джордж Маккей). "Зверь" — это удивительная история, полная неожиданных поворотов и эмоциональных испытаний.





"Проклятая дева" (Immaculate): горор о монахини

Горор "Проклятая дева" рассказывает о молодой американке Сесилии, которую переводят в итальянский монастырь. Выполняя обет целомудрия, Сесилия неожиданно узнает о своей беременности. Фильм обещает мистические события, доведенные до потрясающих крайностей.





"Восстание Штатов" (Civil War): политический триллер

Этот фильм сценариста и режиссера Алекса Гарленда стал одним из самых спорных фильмов года. События разворачиваются в обозримом будущем, где США потеряли свое единство, а Калифорния и Техас отделились, образовав "Западный альянс". Группа журналистов (Кирстен Данст, Вагнер Моура и Кейли Спейни) направляется в Вашингтон, чтобы взять интервью у президента (Ник Офферман), пытаясь опередить повстанцев.





"Любовь, ложь и кровопролитие" (Love Lies Bleeding): криминальный триллер

Этот фильм рассказывает о менеджере тренажерного зала Лу (Кристен Стюарт), которая тянет жалкое существование в Техасе. Ее жизнь меняется после знакомства с бодибилдером Джеки (Кэти О'Брайан), мечтающей победить на главном чемпионате страны по культуризму. Фильм полон роковой страсти и романтического бунта.





"Химера" (La Chimera): магический реализм

Фильм Алисы Рорвахер "Химера" совмещает текстурированный реализм и иллюзии. События разворачиваются в Тоскане 1980-х годов, где археолог Артур (Джош О'Коннор) сотрудничает с местными кладоискателями, но на самом деле его больше интересует возможность встретить умершую любимую Бениамину.





"Мечты робота" (Robot Dreams): анимация

Этот мультфильм испанского режиссера Пабло Берхера рассказывает о собачке, которая находит друга в виде робота. Яркая анимация практически без диалогов очаровывает зрителя историей дружбы и одиночества.





"Я – капитан" (Io Capitano): драматическая история

Этот фильм Маттео Гарроне получил приз за лучшую режиссуру на Венецианском кинофестивале. Он рассказывает историю 16-летнего сенегальца Сейду, отправляющегося в опасное путешествие в Италию, исполненное ужасов и скитаний.





"Идеальные дни" (Perfect Days): поэтическая драма

Фильм Вима Вендерса рассказывает о жизни уборщика общественных туалетов в Токио. Каждый день Хираями похож на предыдущий, но он обретает поэзию в обычных вещах. Эта работа получила приз за лучшую мужскую роль на Каннском фестивале и претендует на "Оскар".



