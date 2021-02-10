Автор "Рика и Морти" создаст новый мультсериал - о чем он

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Кириєнко Анна
Один из авторов легендарного мультсериала "Рик и Морти" Дэн Хармон сообщил, что работает над новым не менее интересным анимационным сериалом. Об этом сообщает онлайн-издание Variety.
Новый шедевр от автора Рика и Морти - каким он будет. Фото: pikabu.ru
Известно, что сценарист подписал контракт с компанией Fox Entertainment. В основу нового мультсериала легли греческие мифы. Мужчина будет сочетать Древний мир и современные сферы жизни — политику, экономику, мировые отношения.
В сериале рассказывается о людях, богах и монстрах, которые пытаются управлять одним из первых городов мира, стараясь не убить друг друга.
Сериал можно назвать "семейной комедией". Американские критики уже прогнозируют, что мультфильм укрепит позиции компании Fox Entertainment на рынке анимации.
Название мультсериала пока держат в тайне.
Компания Fox планирует представить работу уже в следующем году.
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