Автор "Рика и Морти" создаст новый мультсериал - о чем он

Один из авторов легендарного мультсериала "Рик и Морти" Дэн Хармон сообщил, что работает над новым не менее интересным анимационным сериалом. Об этом сообщает онлайн-издание Variety.

Новый шедевр от автора Рика и Морти - каким он будет. Фото: pikabu.ru

Известно, что сценарист подписал контракт с компанией Fox Entertainment. В основу нового мультсериала легли греческие мифы. Мужчина будет сочетать Древний мир и современные сферы жизни — политику, экономику, мировые отношения.

В сериале рассказывается о людях, богах и монстрах, которые пытаются управлять одним из первых городов мира, стараясь не убить друг друга.

"Позвольте Дэну Хармони превратить мифы о ранней Греческой цивилизации в удивительно резкий комментарий о сегодняшней политике, знаменитостях и поп-культуре", — заявил представитель студии Майкл Торн.

Сериал можно назвать "семейной комедией". Американские критики уже прогнозируют, что мультфильм укрепит позиции компании Fox Entertainment на рынке анимации.

Название мультсериала пока держат в тайне.

Компания Fox планирует представить работу уже в следующем году.

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