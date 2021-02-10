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Автор "Рика и Морти" создаст новый мультсериал - о чем он

Американские критики ожидают, что сериал быстро получит популярность

сегодня, 15:30
Автор:

Кириєнко Анна

Один из авторов легендарного мультсериала "Рик и Морти" Дэн Хармон сообщил, что работает над новым не менее интересным анимационным сериалом. Об этом сообщает онлайн-издание Variety.

Автор "Рика и Морти" создаст новый мультсериал - о чем он

Новый шедевр от автора Рика и Морти - каким он будет. Фото: pikabu.ru

Известно, что сценарист подписал контракт с компанией Fox Entertainment. В основу нового мультсериала легли греческие мифы. Мужчина будет сочетать Древний мир и современные сферы жизни — политику, экономику, мировые отношения.

В сериале рассказывается о людях, богах и монстрах, которые пытаются управлять одним из первых городов мира, стараясь не убить друг друга.

"Позвольте Дэну Хармони превратить мифы о ранней Греческой цивилизации в удивительно резкий комментарий о сегодняшней политике, знаменитостях и поп-культуре", — заявил представитель студии Майкл Торн.

Сериал можно назвать "семейной комедией". Американские критики уже прогнозируют, что мультфильм укрепит позиции компании Fox Entertainment на рынке анимации.

Название мультсериала пока держат в тайне.

Компания Fox планирует представить работу уже в следующем году.

Напомним, что стало известно, какой эпизод стал самым рейтинговым на просторах американской компании Netflix — самой популярной оказалась финальная серия сериала "Ход королевы". Сообщается, что рейтинг этой серии на знаменитом стриминговом сервисе составил 9,4 балла. Также известно, что в тройку лидеров рейтинга вошла и вторая серия данного сериала. Подробности о самых популярных сценах сериалов, смотрите на нашем сайте.

Также "Комментарии" сообщают, какие сериалы больше нравятся представительнице студии "Квартал 95" Елене Кравец. Детали читайте здесь.


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Источник: https://variety.com/2021/tv/news/dan-harmon-ancient-greece-comedy-series-fox-1234903322/
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