"Аватар: Путь воды" попал в скандал. За что обвиняют фильм

Новый фильм Джеймса Кэмерона, являющегося продолжением первой части "Аватар: Путь воды" попал в скандал. Ленту призывают бойкотировать из-за якобы "присвоения" коренных культур. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Independent .

Фильм "Аватар: Путь воды" попал в скандал. Фото из открытых источников

Продолжение которого ждали 13 лет, вызвал шквал критики. Фильм является продолжением самой кассовой ленты в истории кино "Аватар" 2009 года, собравшей более 2,7 млрд долларов.

Теперь вторая часть фильма "Аватар: Путь воды" обвиняется в "присвоении" коренных культур. Главные герои ленты это голубоглазые гуманоидные существа На'ви, являющиеся коренным народом на планете Пандора. Конкретно на эту планетку нападают люди для получения ресурсов и начинают войну с местной популяцией.

Коренной американский влиятельный деятель и сопредседатель Indigenous Pride LA Юэ Бегай обвинил Кэмерон в том, что Нави имеют аспекты культур коренных народов, однако в качестве этой расы приняли только белых актеров.

"Не смотрите "Аватар: Путь воды". Присоединитесь к местным жителям и другим группам коренного населения во всем мире, чтобы бойкотировать этот ужасный и расистский фильм", — написали Indigenous Pride LA в Twitter.

Несмотря на заявления бойкотировать фильм "Аватар: Путь воды", лента Кэмерон уверенно идет к своему миллиарду долларов на кассовых сборах.

Ранее портал "Комментарии" писал о первом обзоре фильма "Аватар: Путь воды" и сообщал ли стоит смотреть ленту Джеймса Кэмерона.

Также "Комментарии" писали о 5 актерах, которые отказались от культовых ролей и жалеют из-за этого.

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