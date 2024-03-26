Аукцион в США: двери из "Титаника" проданы за впечатляющую сумму

В истории кинематографа есть предметы, которые приобрели почти мифический статус. Один из таких – дверь с культовой сцены фильма "Титаник", режиссера Джеймса Кэмерона. Недавно этот артефакт нашёл своего нового владельца на аукционе Heritage Auctions в Соединенных Штатах. Дверь была продана за впечатляющую сумму в $718 750.

Аукцион в США: двери из "Титаника" проданы за $718 750

В финальных моментах "Титаника", персонаж Кейт Уинслет, Роуз Дьюитт Бьюкейтер, выживает, оказавшись на этой самой двери после того, как лайнер пошел ко дну. Эта сцена породила одну из самых ожесточенных прений в фанатском сообществе: мог ли Джек Доусон, герой Леонардо Ди Каприо, выжить, разделив с Роуз место на дверях, вместо того чтобы замерзнуть в ледовой воде?

Дебаты приобрели настолько большую огласку, что даже Джеймс Кэмерон, режиссер фильма, принял в них участие. Он защищал решение оставить Джека в воде, аргументируя это необходимостью подчеркнуть жертвенность его характера.

Не только двери из "Титаника" нашли своих покупателей на аукционе. Одежда, в которой Кейт Уинслет появлялась в большинстве сцен фильма, была продана за $125 тысяч.

Кроме того, в Британии, на аукционе Henry Aldridge&Son в Уилтшире, была продана карта вечернего меню затонувшего лайнера "Титаник", являющегося еще одним свидетельством неугасимого интереса ко всему, что связано с историей этого корабля-легенды.

Отметим, что история вдохновляет создание невероятных проектов, воспроизводящих прошлое с изысканностью и точностью. Один из таких амбициозных проектов – восстановление круизного лайнера "Титаник ", который станет реальностью благодаря инициативе австралийского миллиардера Клайва Палмера. Запланированный к запуску в 2027 году новый "Титаник" обещает стать символом роскоши и исторической подлинности, воспроизводя атмосферу его знаменитого предшественника.

