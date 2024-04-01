Апрельские премьеры сериалов: топ новинок



















В апреле 2024 года телезрителей ожидает насыщенный месяц в мире сериалов, поскольку популярные стриминговые платформы и телеканалы готовят к выпуску увлекательные новинки. Разнообразие жанров, от криминальных драм до постапокалиптических приключений, обещает удовлетворить привередливые вкусы аудитории.

Какой сериал стоит посмотреть в апреле 2024 года.

"Рипли" (Netflix)

Одной из самых ожидаемых премьер станет "Рипли" – криминальная драма с Эндрю Скоттом и Дакотой Феннинг в главных ролях, базирующаяся на серии романов Патриции Хайсмит о харизматичном аферисте Томе Рипли. Действие сериала разворачивается в 50-60-х годах ХХ века, где главный герой, стремясь получить богатство и признание, вовлечен в ряд рискованных преступлений.





"Шугар" (Apple TV)

Не менее увлекательным обещает быть "Шугар", детективная драма с Колином Фарреллом в роли лос-анджелесского частного детектива, расследующего исчезновение внучки известного голливудского продюсера. Сериал погружает зрителей в темные тайны Голливуда, открывая старые семейные раны.





"Фолаут" (Prime Video)

Для любителей научной фантастики "Фолаут" предлагает постапокалиптическое приключение в мире, опустошенном ядерной войной, где выживание становится единственной целью. Сериал, основанный на популярной серии видеоигр, рассказывает историю жителей радиоактивных бункеров, пытающихся восстановить жизнь в разрушенном мире.





"Американская история ужасов: Уязвимый" (FX/Hulu)

Также на экраны возвращается "Американская история ужасов: Уязвимый" – новый сезон популярного антологического хоррор-сериала, погружающего зрителей в мистическую историю о женщине, отчаянно борющейся за способность иметь ребенка, сталкиваясь со сверхъестественными силами.





"Франклин" (Apple TV)

Исторический драматический сериал с Майклом Дугласом в роли Бенджамина Франклина, проведшего восемь лет во Франции, пытаясь обеспечить поддержку независимости молодого американского государства.





Эти и другие сериалы апреля 2024 обещают стать яркими событиями в мире телевидения, предлагая зрителям разнообразные сюжеты и эмоциональные переживания. Высокий уровень производства, талантливый актерский состав и оригинальные сценарии имеют все шансы сделать эти проекты хитами сезона.