Александр Ярема делится воспоминаниями о работе с Владимиром Зеленским

Александр Ярема, известный украинский актер, засветившийся в ряде отечественных кинопроектов, таких как "Уроки толерантности", "Слуга народа", "Сваты" и других, поделился своими воспоминаниями о встречах на съемочной площадке с Владимиром Зеленским, который до своего политического взлета , был известным шоу-мэном.

Известный актер признался, что не мог представить Зеленского президентом





Ярема вспоминает, что во время съемок телесериала "Слуга народа", где Зеленский сыграл роль президента Украины, он не мог даже вообразить, что этот комический актер однажды станет реальным лидером страны.

"Там у меня тоже была совсем небольшая роль, один съемочный день. Вообще, не думал тогда о таком, а тем более не мог представить Зеленского президентом", — рассказал Ярема в интервью УНИАН. Эти слова напоминают нам о непредсказуемости путей, по которым может пойти судьба.

Дополнительно Ярема поделился воспоминаниями о совместной работе с Зеленским за пределами телевизионных проектов. Они оба участвовали в съемках рекламы, которая, кстати, так и не была опубликована.

"Мы когда-то снимались в одной рекламе, которая, кстати, так и не получилась. Он очень классный, положительный, с ним приятно работать. С ребятами из "Квартала" я снимался чаще, все прекрасные и приятные люди", — добавил актер. и слова подчеркивают не только профессиональные, но и личностные качества Зеленского, которые сделали его сотрудничество с коллегами плодотворным и приятным.

Сам Ярема, говоря о своих встречах и работе с Зеленским, вносит уникальный вклад в понимание того, каким был будущий президент к своему политическому взлету. Его рассказы отражают образ человека, открытого к сотрудничеству, с положительным настроением и высоким уровнем профессионализма.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский в недавнем интервью итальянскому телеканалу Rai 1 поделился трогательными деталями из жизни своей семьи. Политик рассказал, где живут и учатся его дети.