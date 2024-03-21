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Александр Ярема делится воспоминаниями о работе с Владимиром Зеленским

Актер не мог даже вообразить бывшего комика президентом Украины

сегодня, 15:30
Автор:
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Черновалова Кристина
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Александр Ярема, известный украинский актер, засветившийся в ряде отечественных кинопроектов, таких как "Уроки толерантности", "Слуга народа", "Сваты" и других, поделился своими воспоминаниями о встречах на съемочной площадке с Владимиром Зеленским, который до своего политического взлета , был известным шоу-мэном.

Александр Ярема делится воспоминаниями о работе с Владимиром Зеленским

Известный актер признался, что не мог представить Зеленского президентом

Александр Ярема делится воспоминаниями о работе с Владимиром Зеленским - фото 2

Ярема вспоминает, что во время съемок телесериала "Слуга народа", где Зеленский сыграл роль президента Украины, он не мог даже вообразить, что этот комический актер однажды станет реальным лидером страны.

"Там у меня тоже была совсем небольшая роль, один съемочный день. Вообще, не думал тогда о таком, а тем более не мог представить Зеленского президентом", — рассказал Ярема в интервью УНИАН. Эти слова напоминают нам о непредсказуемости путей, по которым может пойти судьба.

Дополнительно Ярема поделился воспоминаниями о совместной работе с Зеленским за пределами телевизионных проектов. Они оба участвовали в съемках рекламы, которая, кстати, так и не была опубликована.

"Мы когда-то снимались в одной рекламе, которая, кстати, так и не получилась. Он очень классный, положительный, с ним приятно работать. С ребятами из "Квартала" я снимался чаще, все прекрасные и приятные люди", — добавил актер. и слова подчеркивают не только профессиональные, но и личностные качества Зеленского, которые сделали его сотрудничество с коллегами плодотворным и приятным.

Сам Ярема, говоря о своих встречах и работе с Зеленским, вносит уникальный вклад в понимание того, каким был будущий президент к своему политическому взлету. Его рассказы отражают образ человека, открытого к сотрудничеству, с положительным настроением и высоким уровнем профессионализма.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский в недавнем интервью итальянскому телеканалу Rai 1 поделился трогательными деталями из жизни своей семьи. Политик рассказал, где живут и учатся его дети.



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