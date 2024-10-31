Актеры "Фантастических зверей" намекнули на закрытие франшизы из мира Гарри Поттера

Новости от актеров франшизы "Фантастические твари" могут огорчить поклонников мира Гарри Поттера. Эдди Редмейн, сыгравший главного героя Ньюта Скамандера и Джуд Лоу, который был молодым Альбусом Дамблдором, намекнули на завершение проекта. Хотя прежде Джоан Роулинг планировала создать пять фильмов, теперь стало известно, что продолжения съемок может не быть.

Новых фильмов "Фантастические твари" больше не будет

В интервью ComicBook.com Эдди Редмейн сообщил, что вероятность возвращения франшизы достаточно низка.

"Думаю, зрители видели последнего Ньюта. Это очень откровенный ответ, но да. И это все, что я знаю. Я имею в виду, что вам придется поговорить с людьми из Warner Bros. и Джоан Роулинг, но, насколько я знаю, фильмов больше не будет", — сказал Редмейн.

Джуд Лоу также подтвердил, что работа над фильмами "Фантастические твари" приостановлена, и студия Warner Bros. больше сосредотачивается на новом телесериале по семи книгам оригинального цикла. По словам Лоу, ему ничего не известно о будущих планах по франшизе, и он предполагает, что студия направляет все силы на телевизионный формат.

"Я знаю, что это точно приостановлено. Я предполагаю, что теперь они снимают "Гарри Поттера" как сериал", — сказал Лоу в интервью Variety.

Франшиза "Фантастические твари" стартовала в 2016 году с большим успехом – первый фильм собрал 814 миллионов долларов. Однако следующие части, "Преступления Гриндельвальда" и "Тайны Дамблдора", получали все меньшие кассовые сборы — 654 и 407 миллионов долларов соответственно.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Джонни Депп, выгнанный из франшизы "Фантастические звери" возвращается в Голливуд с новым фильмом.

Также "Комментарии" писали о самых убыточных фильмах.