Актеры "Фантастических зверей" намекнули на закрытие франшизы из мира Гарри Поттера

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Slava Kot
Новости от актеров франшизы "Фантастические твари" могут огорчить поклонников мира Гарри Поттера. Эдди Редмейн, сыгравший главного героя Ньюта Скамандера и Джуд Лоу, который был молодым Альбусом Дамблдором, намекнули на завершение проекта. Хотя прежде Джоан Роулинг планировала создать пять фильмов, теперь стало известно, что продолжения съемок может не быть.
Новых фильмов "Фантастические твари" больше не будет
В интервью ComicBook.com Эдди Редмейн сообщил, что вероятность возвращения франшизы достаточно низка.
Джуд Лоу также подтвердил, что работа над фильмами "Фантастические твари" приостановлена, и студия Warner Bros. больше сосредотачивается на новом телесериале по семи книгам оригинального цикла. По словам Лоу, ему ничего не известно о будущих планах по франшизе, и он предполагает, что студия направляет все силы на телевизионный формат.
Франшиза "Фантастические твари" стартовала в 2016 году с большим успехом – первый фильм собрал 814 миллионов долларов. Однако следующие части, "Преступления Гриндельвальда" и "Тайны Дамблдора", получали все меньшие кассовые сборы — 654 и 407 миллионов долларов соответственно.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Джонни Депп, выгнанный из франшизы "Фантастические звери" возвращается в Голливуд с новым фильмом.
Также "Комментарии" писали о самых убыточных фильмах.
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