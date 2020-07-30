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Звезда «Настоящего детектива» стала лицом нового аромата Armani

Giorgio Armani представляет новый аромат My Way

сегодня, 10:35
Автор:

Светлана Шкурупий
Звезда «Настоящего детектива» стала лицом нового аромата Armani

Последний женский аромат бренда Si, Giorgio Armani в прошлом году был на седьмом месте в мире по объему продаж. Популярность аромату принесла не только шипрово-фруктовая композиция, но и то, что амбассадором парфюма была актриса Кейт Бланшетт. Лицом нового аромата My Way стала тоже актриса — пуэрториканка Адриа Архона ("Настоящий детектив", "Нарко"). Об этом сообщает издание buro247.

Женский аромат My Way вдохновлен путешествиями и поиском новых впечатлений. Джорджо Армани в роли героини представил современную молодую женщину. "Она умна, любопытна и лишена предрассудков. Самое ценное для нее — это опыт общения и познания".

Парфюмерный и косметический бренд Giorgio Armani является частью L'Oreal Group, но дизайнер полностью участвовал в разработке идеи аромата и лично нарисовал эскиз флакона.

My Way создан в концепции устойчивого развития. Флакон и упаковка поддаются переработке. У нового аромата есть рефил, что на 32% уменьшает необходимость в использовании картона, на 55% уменьшает количество используемого стекла, на 64% меньше пластика и на 75% — металла.

Это первый шаг для Armani в снижении углеродного следа от производства и дистрибьюции продуктов. К 2025 году компания обязуется уменьшить след на 25%.

Парфюмерная композиция строится вокруг туберозы, любимого цветка Армани. Главную ноту дополняет ваниль из Мадагаскара, бергамот из Калабрии, цветы апельсина из Египта, жасмин, белый мускус.

В качестве поддержки устойчивого земледелия компания финансирует программу на острове Мадагаскар. Остальные парфюмерные ингредиенты закупаются у ответственных поставщиков по всему миру.

Запуск аромата запланирован на 10 августа на сайте бренда. В конце августа My Way поступит в продажу в магазины по всему миру.


Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что певица Тина Кароль представила собственный парфюм.


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