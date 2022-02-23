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Весна на пороге: какие юбки будут в моде в новом сезоне (ФОТО)

Стилисты рассказали, какие юбки будут на пике популярности этой весной и летом: на что обратить внимание модницам

сегодня, 16:10
Автор:

Светлана Шкурупий
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Юбка – важная вещь, способная стать базовым элементом гардероба или конкретно взятого наряда. А учитывая, что скоро весна и потепление, то стилисты решили рассказать, какие модели юбок будут пользоваться большой популярностью в новом сезоне.

Весна на пороге: какие юбки будут в моде в новом сезоне (ФОТО)

Какие юбки будут в моде в новом сезоне (фото из открытых источников)

А-силуэт

Этой весной и летом стоит обзавестись юбкой А-силуэта, потому что она универсальная и всесезонная, а также подходит под разные типы женских фигур.

Весна на пороге: какие юбки будут в моде в новом сезоне (ФОТО) - фото 2

Юбка-карандаш 

Эта модель юбки также будет на пике моды в 2022 году. Благодаря идеальному решению кроя юбка-карандаш делает женщину стройнее, удлиняя визуально ее силуэт.

Весна на пороге: какие юбки будут в моде в новом сезоне (ФОТО) - фото 3

Юбка на запах 

Такие юбки могут быть какой угодно формы и длины. Они бывают широкими или узкими, простыми или с декоративными элементами. И такой фасон будет в новом сезоне пользоваться большой популярностью.

Весна на пороге: какие юбки будут в моде в новом сезоне (ФОТО) - фото 4

Юбка-рыбка

Ее характерные особенности — длина миди и приталенный силуэт. Выглядит такая модель очень обольстительной и непревзойденной.

Весна на пороге: какие юбки будут в моде в новом сезоне (ФОТО) - фото 5

Стилисты отметили, что весной и летом 2022 года в моде будет короткие юбки, они не покидают свои трендовые позиции уже несколько сезонов и являются выигрышным вариантом для обладательниц стройных ног. Также самой топовой будет длина-миди, а вот юбки-макси отходят на второй план.

Также при выборе юбки важно обратить внимание на ее материал. Самой популярной будет модель из шифона, в сочетании с блузой или базовой футболкой, эта юбка будет смотреться стильно. Еще можно выбрать юбки из денима, кожи и модели в бельевом стиле.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие платья будут актуальны весной 2022 года: главные советы для модниц.


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Источник: https://www.marieclaire.ru/moda/samye-modnye-yubki-vesny-i-leta-2022/
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