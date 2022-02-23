Весна на пороге: какие юбки будут в моде в новом сезоне (ФОТО)

Юбка – важная вещь, способная стать базовым элементом гардероба или конкретно взятого наряда. А учитывая, что скоро весна и потепление, то стилисты решили рассказать, какие модели юбок будут пользоваться большой популярностью в новом сезоне.

Какие юбки будут в моде в новом сезоне (фото из открытых источников)

А-силуэт

Этой весной и летом стоит обзавестись юбкой А-силуэта, потому что она универсальная и всесезонная, а также подходит под разные типы женских фигур.





Юбка-карандаш

Эта модель юбки также будет на пике моды в 2022 году. Благодаря идеальному решению кроя юбка-карандаш делает женщину стройнее, удлиняя визуально ее силуэт.





Юбка на запах

Такие юбки могут быть какой угодно формы и длины. Они бывают широкими или узкими, простыми или с декоративными элементами. И такой фасон будет в новом сезоне пользоваться большой популярностью.





Юбка-рыбка

Ее характерные особенности — длина миди и приталенный силуэт. Выглядит такая модель очень обольстительной и непревзойденной.





Стилисты отметили, что весной и летом 2022 года в моде будет короткие юбки, они не покидают свои трендовые позиции уже несколько сезонов и являются выигрышным вариантом для обладательниц стройных ног. Также самой топовой будет длина-миди, а вот юбки-макси отходят на второй план.

Также при выборе юбки важно обратить внимание на ее материал. Самой популярной будет модель из шифона, в сочетании с блузой или базовой футболкой, эта юбка будет смотреться стильно. Еще можно выбрать юбки из денима, кожи и модели в бельевом стиле.

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