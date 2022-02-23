Весна на пороге: какие юбки будут в моде в новом сезоне (ФОТО)

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Светлана Шкурупий
Юбка
– важная вещь, способная стать базовым элементом гардероба или конкретно
взятого наряда. А учитывая, что скоро весна и потепление, то стилисты решили
рассказать, какие модели юбок будут пользоваться большой популярностью в новом
сезоне.
Какие юбки будут в моде в новом сезоне (фото из открытых источников)
А-силуэт
Этой весной и летом стоит обзавестись юбкой А-силуэта, потому что она универсальная и всесезонная, а также подходит под разные типы женских фигур.
Юбка-карандаш
Эта модель юбки также будет на пике моды в 2022 году. Благодаря идеальному решению кроя юбка-карандаш делает женщину стройнее, удлиняя визуально ее силуэт.
Юбка на запах
Такие юбки могут быть какой угодно формы и длины. Они бывают широкими или узкими, простыми или с декоративными элементами. И такой фасон будет в новом сезоне пользоваться большой популярностью.
Юбка-рыбка
Ее характерные особенности — длина миди и приталенный силуэт. Выглядит такая модель очень обольстительной и непревзойденной.
Стилисты
отметили, что весной и летом 2022 года в моде будет короткие юбки, они не
покидают свои трендовые позиции уже несколько сезонов и являются выигрышным
вариантом для обладательниц стройных ног. Также самой топовой будет длина-миди,
а вот юбки-макси отходят на второй план.
Также
при выборе юбки важно обратить внимание на ее материал. Самой популярной будет
модель из шифона, в сочетании с блузой или базовой футболкой, эта юбка будет
смотреться стильно. Еще можно выбрать юбки из денима, кожи и модели в бельевом
стиле.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, какие платья будут актуальны весной 2022 года: главные советы для модниц.
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