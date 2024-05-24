Вечер сверкающих звёзд: 7 легендарных платьев Каннского кинофестиваля

Рубрики
МЕНЮ
Черновалова Кристина
Каннский кинофестиваль – это не только смотр новинок кино, но и парад роскошных нарядов. За свою историю фестиваль видел на красной дорожке множество блистательных образов, но некоторые из них навсегда вписаны в историю моды. Представляем вашему вниманию ТОП-7 самых легендарных платьев, покоривших Канны.
ТОП-7 лучших платьев Каннского кинофестиваля
В 1987 году принцесса Диана покорила Канны нежным небесно-голубым платьем от Catherine Walker. Невесомый шифон, подчеркивающий хрупкую фигуру принцессы, элегантный силуэт и чарующая простота сделали этот образ одним из самых iconic в истории фестиваля.
Белое асимметричное платье Atelier Versace, в котором блистала Анджелина Джоли в 2011 году, стало одним из самых запоминающихся образов актрисы. Смелый разрез, подчеркивающий стройную ногу звезды, и драматичный шлейф сделали этот наряд воплощением роскоши и гламура.
Блейк Лайвли на Каннском кинофестивале 2014 года продемонстрировала ослепительный образ в изумрудном платье Gucci Première. Роскошный шлейф, мерцающая ткань и глубокий вырез декольте сделали актрису настоящей королевой красной дорожки.
Белла Хадид на Каннском кинофестивале 2016 года произвела фурор в золотом платье Roberto Cavalli. Платье с открытыми плечами, глубоким декольте и высоким разрезом подчеркнуло точеную фигуру модели и стало одним из самых сексуальных образов за всю историю фестиваля.
Кристен Стюарт в 2016 году продемонстрировала бунтарский дух, выбрав для красной дорожки Канн дерзкое черное платье Chanel Haute Couture. Асимметричный крой, перья и глубокое декольте сделали образ актрисы смелым и запоминающимся.
Рианна в 2017 году на Каннском кинофестивале блистала в пышном кутюрном платье Giambattista Valli. Нежно-розовый цвет, объемная юбка и шлейф создали образ настоящей принцессы, а игривый вырез на плече добавил образу дерзости.
Сельма Хайек в 2018 году на Каннском кинофестивале продемонстрировала роскошный образ в красном платье Atelier Versace. Платье с открытыми плечами, глубоким декольте и высоким разрезом подчеркнуло красоту и женственность актрисы, а сверкающие украшения добавили образу гламура.
Эти 7 платьев — лишь малая часть из того множества легендарных образов, которые украшали красную дорожку Каннского кинофестиваля за его 75-летнюю историю. Каждый год фестиваль дарит нам новые модные шедевры, которые навсегда вписываются в историю моды и вдохновляют дизайнеров и модниц по всему миру.
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!