Вечер сверкающих звёзд: 7 легендарных платьев Каннского кинофестиваля

Каннский кинофестиваль – это не только смотр новинок кино, но и парад роскошных нарядов. За свою историю фестиваль видел на красной дорожке множество блистательных образов, но некоторые из них навсегда вписаны в историю моды. Представляем вашему вниманию ТОП-7 самых легендарных платьев, покоривших Канны.

ТОП-7 лучших платьев Каннского кинофестиваля

1. Принцесса Диана в небесно-голубом платье Catherine Walker (1987)

В 1987 году принцесса Диана покорила Канны нежным небесно-голубым платьем от Catherine Walker. Невесомый шифон, подчеркивающий хрупкую фигуру принцессы, элегантный силуэт и чарующая простота сделали этот образ одним из самых iconic в истории фестиваля.

2. Анджелина Джоли в белом асимметричном платье Atelier Versace (2011)

Белое асимметричное платье Atelier Versace, в котором блистала Анджелина Джоли в 2011 году, стало одним из самых запоминающихся образов актрисы. Смелый разрез, подчеркивающий стройную ногу звезды, и драматичный шлейф сделали этот наряд воплощением роскоши и гламура.

3. Блейк Лайвли в изумрудном платье Gucci Première (2014)

Блейк Лайвли на Каннском кинофестивале 2014 года продемонстрировала ослепительный образ в изумрудном платье Gucci Première. Роскошный шлейф, мерцающая ткань и глубокий вырез декольте сделали актрису настоящей королевой красной дорожки.

4. Белла Хадид в золотом платье Roberto Cavalli (2016)

Белла Хадид на Каннском кинофестивале 2016 года произвела фурор в золотом платье Roberto Cavalli. Платье с открытыми плечами, глубоким декольте и высоким разрезом подчеркнуло точеную фигуру модели и стало одним из самых сексуальных образов за всю историю фестиваля.

5. Кристен Стюарт в черном платье Chanel Haute Couture (2016)

Кристен Стюарт в 2016 году продемонстрировала бунтарский дух, выбрав для красной дорожки Канн дерзкое черное платье Chanel Haute Couture. Асимметричный крой, перья и глубокое декольте сделали образ актрисы смелым и запоминающимся.

6. Рианна в кутюрном платье Giambattista Valli (2017)

Рианна в 2017 году на Каннском кинофестивале блистала в пышном кутюрном платье Giambattista Valli. Нежно-розовый цвет, объемная юбка и шлейф создали образ настоящей принцессы, а игривый вырез на плече добавил образу дерзости.

7. Сельма Хайек в платье Atelier Versace (2018)

Сельма Хайек в 2018 году на Каннском кинофестивале продемонстрировала роскошный образ в красном платье Atelier Versace. Платье с открытыми плечами, глубоким декольте и высоким разрезом подчеркнуло красоту и женственность актрисы, а сверкающие украшения добавили образу гламура.

Эти 7 платьев — лишь малая часть из того множества легендарных образов, которые украшали красную дорожку Каннского кинофестиваля за его 75-летнюю историю. Каждый год фестиваль дарит нам новые модные шедевры, которые навсегда вписываются в историю моды и вдохновляют дизайнеров и модниц по всему миру.