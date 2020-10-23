Вам идет: как выбрать головной убор по форме лица

Язык
BTC/USD
12935.05
ETH/USD
415.75
LTC/USD
54.87
USD/UAH
28.45
EUR/UAH
33.70
RUB/UAH
0.38
Дмитрий Симоненко
Во все
времена моду на головные уборы, как, впрочем, и на другую одежду, создавали
знаменитости, которые проникались любовью к определенному виду аксессуара. Например,
мода на "дерби" родилась после того, как Чарли Чаплин с его котелком стал
известен, а дерзкие береты стали популярны среди модниц после выхода фильма "Бонни
и Клайд" в 1967 году. Береты среди представителей сильного пола распространились
благодаря Сэмюэлу Л. Джексону. И сегодня, когда Джессика Альба в меховой ушанке
или Селена Гомес в вязаной объемной шапке появляются на голубых экранах, мы
инстинктивно следуем заданной ими тенденции. Начинаются первые осенние
заморозки, а значит, головные уборы снова набирают популярности. Чтобы не
ошибиться с выбором этого аксессуара, обратите внимание на советы от стилистов adme.ru.
Круглое лицо
Обладательницам
круглого лица подойдут шляпы и шапки, открывающие верхнюю часть лица, а также
зрительно вытягивают силуэт и уравновешивают пропорции. Это шапки объемной
вязки, которые можно "поставить", шапки с козырьками и береты, которые надеваются
на бок, мягкие шляпы с высокой асимметричной тульей, шапки-ушанки, завязанные
назад.
Вам не подойдут маленькие, слишком облегающие, надвинутые на лоб модели. Также не стоит носить дерби, шляпки-таблетки, банданы, шляпки без полей вроде "клош".
Вытянутое лицо
Девушкам с
вытянутым лицом будут идти классические мужские шляпы в стиле "трилби", низкие
кепки с коротким козырьком, натянутые на лоб и надетые ассиметрично береты,
широкополые шляпы.
Если у вас вытянутое лицо, избегайте оголять лоб и все то, что будет зрительно вытягивать лицо – высокие шляпы шапки, поставленные "петушком", пилотки и папахи.
Треугольное
лицо
Девушкам с
треугольными лицами будут идти ассиметричные береты, необъемные шапки,
шапки-ушанки с завязанными "ушками" — все то, что будет уравновешивать верхнюю
и нижнюю часть лица.
В то же время избегайте тонких облегающих головных уборов, и шапок из объемной вязки.
Квадратное лицо
Обладательницам
квадратного лица трикотажные шапки, максимально сдвинутые назад и обнажающие
лоб, шляпы с опущенными полями, которые визуально сглаживают скулы, кепка
средней высоты и объема, надетая на бок, меховая шапка с ушами, завязанными
назад.
Избегайте широкополых шляп с прямыми полями, низких меховых шапок типа "папаха" и любых головных уборов с прямыми углами и низкой посадкой на лоб.
Ранее "Комментарии" писали о базовом гардеробе Осень-2020.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости