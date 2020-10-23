Вам идет: как выбрать головной убор по форме лица

Во все времена моду на головные уборы, как, впрочем, и на другую одежду, создавали знаменитости, которые проникались любовью к определенному виду аксессуара. Например, мода на "дерби" родилась после того, как Чарли Чаплин с его котелком стал известен, а дерзкие береты стали популярны среди модниц после выхода фильма "Бонни и Клайд" в 1967 году. Береты среди представителей сильного пола распространились благодаря Сэмюэлу Л. Джексону. И сегодня, когда Джессика Альба в меховой ушанке или Селена Гомес в вязаной объемной шапке появляются на голубых экранах, мы инстинктивно следуем заданной ими тенденции. Начинаются первые осенние заморозки, а значит, головные уборы снова набирают популярности. Чтобы не ошибиться с выбором этого аксессуара, обратите внимание на советы от стилистов adme.ru.

Круглое лицо

Обладательницам круглого лица подойдут шляпы и шапки, открывающие верхнюю часть лица, а также зрительно вытягивают силуэт и уравновешивают пропорции. Это шапки объемной вязки, которые можно "поставить", шапки с козырьками и береты, которые надеваются на бок, мягкие шляпы с высокой асимметричной тульей, шапки-ушанки, завязанные назад.

Вам не подойдут маленькие, слишком облегающие, надвинутые на лоб модели. Также не стоит носить дерби, шляпки-таблетки, банданы, шляпки без полей вроде "клош".





Вытянутое лицо



Девушкам с вытянутым лицом будут идти классические мужские шляпы в стиле "трилби", низкие кепки с коротким козырьком, натянутые на лоб и надетые ассиметрично береты, широкополые шляпы.

Если у вас вытянутое лицо, избегайте оголять лоб и все то, что будет зрительно вытягивать лицо – высокие шляпы шапки, поставленные "петушком", пилотки и папахи.





Треугольное лицо

Девушкам с треугольными лицами будут идти ассиметричные береты, необъемные шапки, шапки-ушанки с завязанными "ушками" — все то, что будет уравновешивать верхнюю и нижнюю часть лица.

В то же время избегайте тонких облегающих головных уборов, и шапок из объемной вязки.





Квадратное лицо

Обладательницам квадратного лица трикотажные шапки, максимально сдвинутые назад и обнажающие лоб, шляпы с опущенными полями, которые визуально сглаживают скулы, кепка средней высоты и объема, надетая на бок, меховая шапка с ушами, завязанными назад.



Избегайте широкополых шляп с прямыми полями, низких меховых шапок типа "папаха" и любых головных уборов с прямыми углами и низкой посадкой на лоб.





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