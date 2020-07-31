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В Сети появился новый флешмоб

В Инстаграме уже более семи миллионов публикаций

сегодня, 15:14
Автор:

Владимир Лавский
В Сети появился новый флешмоб

В социальной сети Инстаграм начался новый флешмоб против домашнего насилия. Об этом сообщает The New York Times

Акция "женщины поддерживают женщин" началась в Турции — девушки стали выкладывать свои чёрно-белые фото, чтобы обратить внимание на увеличение случаев домашнего насилия и убийств во время карантина. Сейчас в Инстаграме больше семи миллионов публикаций с хештегами #challengeaccepted, #womensupportingwomen и #blackandwhitechallenge. Отношение к флешмобу противоречивое: одни считают, что это важная инициатива, другие — что смысл акции был искажён из-за многочисленных ретушированных снимков звёзд.

Девушки не только выкладывают монохромные фото, но и пишут посты о равных правах, о взаимной поддержке и о проблемах, с которыми женщины сталкиваются каждый день. Ещё пользовательницы отмечают своих подруг или других девушек, которыми они восхищаются, — так можно передать добрые слова друг другу. 

Большинство негативных комментариев под публикациями известных девушек связаны с тем, что посты становятся бесплатной рекламой аккаунтов подруг и зачастую не сопровождаются никакими подписями, а именно в этом и был смысл #blackandwhitechallenge.

В 2016 году в Инстаграме уже проходила похожая акция: женщины публиковали свои чёрно-белые фотографии с тегом #challengeaccepted в знак борьбы с раком.

Ранее "Комментарии" сообщали, что в твиттере запустили флешмоб, посвященный малышу Йоде. 


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