ТОП-5 культовых сумок, которые кикогда ке устареют

В мире моды постоянно что-то меняется, но есть вещи, которые остаются неизменными на протяжении десятилетий. Речь идет о культовых сумках, которые не только не теряют своей актуальности, но и продолжают быть предметом желания многих модниц по всему миру. Сегодня мы расскажем о пяти легендарных сумках, которые стали символами стиля и роскоши.

Культовые сумки, которые всегда в тренде

Birkin от Hermès

Сумка Birkin, названная в честь актрисы и певицы Джейн Биркин, продолжает быть одной из самых желанных в мире. С момента своего создания в 1984 году по сегодняшний день, Birkin является символом статуса и изысканности. Для покупки этой сумки потенциальным владельцам приходится записываться в ожидание на несколько месяцев, а стоимость только увеличивается с каждым годом.

Chanel Quilted Bag

Классическая стеганая сумка от Chanel, созданная Коко Шанель в 1955 году, остается одним из наиболее узнаваемых аксессуаров в мире моды. Эта сумка с клапаном, чаще всего в черном цвете, постоянно появляется на модных показах и в гардеробах знаменитостей.

Jackie от Gucci

Сумка Jackie от Gucci, названная в честь Джеки Кеннеди, продолжает быть в числе фаворитов на протяжении многих лет. Переиздание этой классической модели с добавлением новых цветов и элементов только подчеркивает ее неувядаемую популярность.

Saddle от Dior

Дебютировавшая в 1999 году под руководством Джона Гальяно, сумка Saddle от Dior быстро стала мегапопулярной. Она регулярно появляется как на модных показах, так и в гардеробах известных модных инфлюенсеров по всему миру.

Nylon от Prada

Сумка Nylon от Prada, кажущаяся на первый взгляд простой и базовой, превратилась в один из самых продаваемых аксессуаров бренда. Ее популярность среди модниц не снижается уже на протяжении многих лет.

Эти сумки доказывают, что некоторые вещи действительно вне времени. Они символизируют не только моду, но и вечную ценность, качество и стиль, что делает их желанными аксессуарами для любого гардероба. Вложение в такие сумки — это вложение в историю моды, которое будет только цениться со временем.