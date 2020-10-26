Только Second Hand - в свет вышел журнал, на страницах которого не будет ни одной новой вещи

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Дмитрий Симоненко
Печатное издание под названием Display Copy, которое популяризирует Second Hand и винтажные вещи, запустили активисты модной индустрии. Об этом на портале i-d.vice.com сообщает основательница проекта Бринн Хеминуэй.
Источник: Display Copy
Создатели
журнала поставили себе за цель сделать модной вторичную одежду, привлекая для
этого лучших фотографов, моделей и стилистов. Display Copy всецело посвящен
одежде, которая не вредит экологии. На его страницах появляются исключительно
вещи из переработанных материалов или винтаж, а в публикациях нет ни слова о
модных коллекциях сезонов и течениях современной моды. Цель проекта состоит в
том, чтобы продлить жизнь вещам, которые уже существуют, а также уменьшить
воздействие на окружающую среду от легкой промышленности.
Известно, что в свет вышел первый номер издания. Он состоит из 4 печатных обложек. Над номером работали всемирно известные фотографы Марк Бортвик, Дэниел Джексон, Эми Троост и Энди Харрингтон, в фотосессиях брали участие фотомодели Палома Эльзессер, Саския Де Брау, Элен Филлиер и Ноа Карлос, купить журнал можно здесь.
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