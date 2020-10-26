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Главная Новости Досуг мода Только Second Hand - в свет вышел журнал, на страницах которого не будет ни одной новой вещи
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Только Second Hand - в свет вышел журнал, на страницах которого не будет ни одной новой вещи

Стоимость одного журнала составит 30 долларов

сегодня, 20:20
Автор:

Дмитрий Симоненко

Печатное издание под названием Display Copy, которое популяризирует Second Hand и винтажные вещи, запустили активисты модной индустрии. Об этом на портале i-d.vice.com сообщает основательница проекта Бринн Хеминуэй.

Только Second Hand - в свет вышел журнал, на страницах которого не будет ни одной новой вещи

Источник: Display Copy

Создатели журнала поставили себе за цель сделать модной вторичную одежду, привлекая для этого лучших фотографов, моделей и стилистов. Display Copy всецело посвящен одежде, которая не вредит экологии. На его страницах появляются исключительно вещи из переработанных материалов или винтаж, а в публикациях нет ни слова о модных коллекциях сезонов и течениях современной моды. Цель проекта состоит в том, чтобы продлить жизнь вещам, которые уже существуют, а также уменьшить воздействие на окружающую среду от легкой промышленности.

"Display Copy — это новый модный журнал, в котором нет ни одного нового предмета гардероба", — говорит главный редактор журнала Бринн Хеминуэй, — "Display Copy — это не продвижение новых продуктов, это любовь к тому, что у нас уже есть, и поиск новизны и стиля в том, что уже существует. Мы продвигаем повторное использование", — пишет Бринн Хеминуэй.

Известно, что в свет вышел первый номер издания. Он состоит из 4 печатных обложек. Над номером работали всемирно известные фотографы Марк Бортвик, Дэниел Джексон, Эми Троост и Энди Харрингтон, в фотосессиях брали участие фотомодели Палома Эльзессер, Саския Де Брау, Элен Филлиер и Ноа Карлос, купить журнал можно здесь.

Ранее "Комментарии" писали о трендах в осенних пальто 2020.


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