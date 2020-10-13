Осенние пальто 2020: тренды сезона

Главный аксессуар осени — пальто. Достаточно часто этой детали образа не придают должного внимания, а зря — ведь этот элемент является главным для всех уличных образов осени. О том, на чем делать акцент при выборе верхней одежды — читайте в материале 24 канала.

Фотo braschifur.net

Осеннее пальто должно быть в цветовой гамме сезона — все оттенки коричневого и красного цветов, зеленые и желтые.

Но главный тренд — терракотовый. В сезоне осень-весна 2020-2021 он стал фаворитом для дизайнеров Saint Laurent, Givenchy, Boss Hugo Boss, Emilio Pucci, AWAKE и другие.





Для любителей классики остается актуальным и черный. Для того чтобы этот лук не был "скучным", его обыгрывают деталями, а также делают акцент на форме.





Если вам нравится контрасты, обратите внимание на детали одежды — лацканы, отвороты, воротник, выполненные в других цветах.





Нюдовые цвета также прочно держатся в лидерах. Именно они сочетаются со строгим минимализмом.





Будет иметь непревзойденный эффект для вашего образа в пасмурную осень белый цвет. Следуйте примеру дизайнеру модного дома Genny, который объединил контрастные между собой детали лука модели — белое пальто и черные сапоги.





"Шотландка" остается актуальной и в этом сезоне. Можно обыграть ваш образ как в черно-белом, так и дополнить яркими оттенками.





Что касается выбора формы и модели пальто ...



Многослойность, которая держится на пике популярности уже несколько сезонов, не ушла в прошлое и сегодня. Экспериментируйте с формами в прохладную погоду, сочетайте принты и текстуры. Именно к таким опытам прибегают многие кутюрье. В коллекциях этого сезона можно увидеть сочетание несочетаемого — например, кожа с трикотажем или грубой вязкой. "Total look" из кожи также будет беспроигрышным этой осенью. Гармонирует он с осенними оттенками — желтым, красным, горчичным и др.





Различная бахрома выделят вас среди толпы. Поэтому смело используйте ее, украшая ею платья, юбки, сумки и жакеты. Эта деталь придаст вашему образу легкости и невесомости.





Также в моду вернулась — не поверите — горжетка! Дизайнеры обыграли ее в виде воротника, а также для завершения ансамбля добавили немного меха на рукава.





Исходя из тенденций карантина, дизайнеры в этом сезоне уделяют внимание удобству одежды. В результате их экспериментов в моду вошли двубортные удлиненные пиджаки, а также пальто похожего фасона. Укороченные варианты выполнены в различных цветах и принтах. Поэтому, если вы хотите отойти от привычной длины пальто — можете спокойно присмотреться к этим моделям.





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