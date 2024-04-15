Стилист рассказала о тренде весенней моды 2024: с чем носить

В модном мире немало трендов приходят и уходят, но некоторые из них становятся вечными классиками. Такой участи удостоилась клетка — принт, который не только олицетворяет традиции, но и без труда вписывается в современные тренды, оставаясь актуальным на протяжении десятилетий.

Стилистка назвала тренд весны 2024

Этот уникальный принт впервые получил широкое распространение в Шотландии, где был традиционным элементом мужского наряда — килта. В дальнейшем клетка трансформировалась из символа клановой принадлежности в настоящий модный элемент, популярный как среди женщин, так и среди мужчин.

По словам известной стилистки Элиз Ган, клетчатый узор предлагает богатство вариаций. Он может варьироваться от мелкой до крупной клетки, представлен в различных цветовых решениях и узорах, что позволяет каждому найти идеальный вариант, подходящий под индивидуальный стиль.

Для того чтобы правильно интегрировать клетку в гардероб, стилисты советуют сочетать такие вещи с однотонными элементами. Это позволяет сделать клетчатый узор центральным элементом образа, подчеркивая его уникальность. Также, для создания более сдержанного и утонченного образа можно выбрать один из цветов принта и дополнить его другими предметами гардероба в этом же тоне.

Сегодняшние тенденции также поддерживают идею сочетания клетки с другими принтами или необычными материалами, например, с кружевом или кожей. Однако здесь важно соблюдать баланс и не переусердствовать, чтобы образ оставался гармоничным.

Клетка, несомненно, остается в списке маст-хэв каждого сезона, благодаря своей способности адаптироваться и оставаться важной частью модного диалога, как свидетельствует история и постоянное присутствие в коллекциях ведущих дизайнеров.