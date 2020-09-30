Пение хора a capella, приглушенный свет, окна в готическом стиле: В Париже состоялся показ коллекции Dior

В рамках Недели моды в Париже состоялась демонстрация коллекции Dior весна-лето 2021. Об этом сообщает компания Christian Dior на своей странице в Instagram.

Источник: www.godet.fr

Особенностью показа Dior сделали витражные, в готическом стиле окна высотой в 7 метров, с коллажами из различных газетных вырезок. Именно они стали олицетворением "визуальной поэзии" вдохновительницы этой коллекции Лючии Маркуччи.

"Благодаря ее "собору поэзии", создавшему впечатляющую обстановку для показа #DiorSS21, работа и жизнь итальянской художницы Лючии Маркуччи стали предметом короткометражного фильма "Резать – значит думать", специально созданного по заказу Марии Грации Кюри, креативного директора Christian Dior. Режиссером выступила Алина Марацци. В этом уникальном кинематографическом проекте с участием персонажа, выступающего в роли альтер эго художницы, исследуются мощные работы Маркуччи с обширным доступом к ее архивам и подробными интервью с самой женщиной", – говорится в сообщении Instagram-аккаунта Christian Dior.

Демонстрация моделей проходила под пениеенского хора a capella, и при приглушенном освещении, поэтому могла произвести на зрителей несколько мистическое и даже мрачное впечатление, несмотря на то, что сама коллекция отличается светлой, и, если можно так выразиться, "позитивной" палитрой красок.

Особенностями коллекции одежды этого сезона стало изобилие трикотажа, олицетворяющего домашний уют, разнообразные варианты вязаных жакетов в непринужденной форме халата с принтом в стиле бохо, свободные варианты джинсовой одежды в виде кокона, завязанные на талии изящным плетенным ремнем, а также анораки, украшенные радужными разводами tie-dye.

Известно, что на мероприятии были замечены такие персоны как Наталья Водянова с мужем Антуаном Арно, Мэйси Уильямс, Людивин Санье и другие.

Не обошлось и без казусов. По информации WWD, показ пыталась сорвать экоактивистка, которая выбежала на подиум с большим плакатом в руках, где было написано: "Мы все – жертвы моды". Сложилось впечатление, что это было частью з шоу, но вскоре выяснилось, что группа активистов Extinction Rebellion взяла на себя ответственность за протест и была замечена за пределами показа с аналогичными плакатами.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что в Милане прошла демонстрация женской коллекции Prada сезона весна-лето 2021.



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