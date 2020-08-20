Pantone определил самые модные цвета осени-2020

Всемирно известный институт цвета Pantone совместно с компанией Heuritech, которая специализируется на прогнозировании модных трендов, представили главную палитру осени-2020. Об этом говорится на сайте Heuritech.

Новое исследование отличается от стандартных рейтингов Pantone, ведь акцент в нем сделан на пяти основных цветовых гаммах. Эксперты проанализировали не только коллекции сезона осень-зима, но и главные Instagram-тренды. В итоге они выделили такие модные цвета:

Мята

Эта модная палитра состоит из оттенков Misty Jade, Water Fall и UltraMarine Green. Нефрит, бирюза и зеленый, по мнению экспертов, они ассоциируются с 80-ми, дарят ощущение покоя и гармонии.





Пастель

В центре внимания - лавандовый Lupine, нежно-голубой Blue Topaz, и розовый Blushing Pink. Несмотря на то, что эти цвета мы чаще привыкли видеть на девушках, эксперты прогнозируют рост их популярности и среди мужчин.





Земляные оттенки

Коричневый Tawny Birch, темно-зеленый Military Olive и бежево-персиковый Sheepskin удачно сочетаются между собой, а также органично смотрятся и с более яркими оттенками.





Синий

Классический синий стал главным цветом 2020 года, но не стоит забывать и о других трендовых оттенках этого спектра. Среди них - Blue Bird, Marina и True Blue.





Розовый

От пудрового Pale Blush до насыщенного ягодного Very Berry - это палитра актуальна в любых тональностях. В последнее время она стала более популярной в социальных сетях, ведь эти цвета быстро привлекают внимание и завоевывают расположение.





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