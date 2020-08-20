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Главная Новости Досуг мода Pantone определил самые модные цвета осени-2020
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Pantone определил самые модные цвета осени-2020

Эти цвета сделают ваш образ более стильным и ярким

сегодня, 10:55
Автор:

Светлана Шкурупий

Всемирно известный институт цвета Pantone совместно с компанией Heuritech, которая специализируется на прогнозировании модных трендов, представили главную палитру осени-2020. Об этом говорится на сайте Heuritech.

Новое исследование отличается от стандартных рейтингов Pantone, ведь акцент в нем сделан на пяти основных цветовых гаммах. Эксперты проанализировали не только коллекции сезона осень-зима, но и главные Instagram-тренды. В итоге они выделили такие модные цвета:

Pantone определил самые модные цвета осени-2020

Мята

Эта модная палитра состоит из оттенков Misty Jade, Water Fall и UltraMarine Green. Нефрит, бирюза и зеленый, по мнению экспертов, они ассоциируются с 80-ми, дарят ощущение покоя и гармонии.


Пастель

В центре внимания - лавандовый Lupine, нежно-голубой Blue Topaz, и розовый Blushing Pink. Несмотря на то, что эти цвета мы чаще привыкли видеть на девушках, эксперты прогнозируют рост их популярности и среди мужчин.


Земляные оттенки

Коричневый Tawny Birch, темно-зеленый Military Olive и бежево-персиковый Sheepskin удачно сочетаются между собой, а также органично смотрятся и с более яркими оттенками.


Синий

Классический синий стал главным цветом 2020 года, но не стоит забывать и о других трендовых оттенках этого спектра. Среди них - Blue Bird, Marina и True Blue.


Розовый

От пудрового Pale Blush до насыщенного ягодного Very Berry - это палитра актуальна в любых тональностях. В последнее время она стала более популярной в социальных сетях, ведь эти цвета быстро привлекают внимание и завоевывают расположение.


Ранее издание "Комментарии" сообщало, что расскажет о женщине ее любимый цвет помады.


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