Осень уже не за горами, а значит пора подумать о своем осеннем гардеробе. Бежевый, коричневый, молочный – эти цвета всегда ассоциируются с приходом осени и холодов. И будущая осень не станет исключением: в тренде будут все оттенки цветов от молочного до коричневого. Об этом рассказывает издание tsn.

А именно: все оттенки шоколадного цвета. Это может быть, как темный шоколад, так и пастельный бежевый цвет. Еще популярными будут терракотовые тона и рыжие.

Осень-зима 2020: какие цвета будут в тренде. Фото: unsplash.

Идеальным дополнением к коричневому станут такие цвета, как красный, зеленый, фиолетовый и синий. Поэтому тут можно экспериментировать как вам того захочется.

Также лучше заранее позаботиться о том, чтобы приобрести верхнюю одежду коричневых тонов (пальто, куртка или плащ). Поскольку с этими базовыми вещами можно комбинировать значительную часть гардероба, создавая уникальные образы. Вишенкой на торте должна стать коричневая обувь и подходящие аксессуары.

Покупка новых вещей – всегда приятное времяпрепровождение. Поэтому не откладывайте на потом свой новый осенний гардероб, чтобы эта осень стала особенной и невероятно стильной.





Ранее издание "Комментарии" сообщало, Pantone определил самые модные цвета осени-2020.







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