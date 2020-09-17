Необычная дизайнерша запустила новый бренд и стала звездой Instagram

Известная в
сети Instagram чихуа Буби, имеющая почти 250 тысяч подписчиков, запустила
собственную марку одежды. Первая коллекция называется Boobie Starter Pack. В
нее включены небольшие сумочки, цена которых достигает 270 долларов, а также
аксессуары из шелка в разных модных направлениях по 80 долларов.
Instagram Буби
Хозяйка
Буби, девушка по имени Билли утверждает, что сумки бренда - ручной работы
предназначены для ношения телефона, кошелька, помады, а также дезинфицирующего
средства для рук и маски.
Любопытно,
что за время карантина из-за эпидемии COVID-19 на обновления страницы
четырехлапой дизайнерши и жительницы Нью-Йорка чихуа Буби, подписались более
100 тысяч новых подписчиков.
Кроме работы
над собственным брендом Буби довольно часто участвует в фотосессиях – позирует
в одежде и очках, носит футболки и брендовые сумки, в том числе Jacquemus и
Prada.
Ранее
"Комментарии" сообщали о том, что Брэд Питт стал амбассадором бренда Brioni.
Коллекция, в которой принимал участие актер, называется Tailoring Legends и
рассчитана на сезон осень-зима 2020/2021.
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