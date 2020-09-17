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Главная Новости Досуг мода Необычная дизайнерша запустила новый бренд и стала звездой Instagram
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Необычная дизайнерша запустила новый бренд и стала звездой Instagram

В первую коллекцию Буби включены небольшие сумочки, а также аксессуары из шелка в разных модных направлениях

сегодня, 22:32
Автор:

Дмитрий Симоненко

Известная в сети Instagram чихуа Буби, имеющая почти 250 тысяч подписчиков, запустила собственную марку одежды. Первая коллекция называется Boobie Starter Pack. В нее включены небольшие сумочки, цена которых достигает 270 долларов, а также аксессуары из шелка в разных модных направлениях по 80 долларов.

Необычная дизайнерша запустила новый бренд и стала звездой Instagram

Instagram Буби

 Хозяйка Буби, девушка по имени Билли утверждает, что сумки бренда - ручной работы предназначены для ношения телефона, кошелька, помады, а также дезинфицирующего средства для рук и маски.

 Любопытно, что за время карантина из-за эпидемии COVID-19 на обновления страницы четырехлапой дизайнерши и жительницы Нью-Йорка чихуа Буби, подписались более 100 тысяч новых подписчиков.

 Кроме работы над собственным брендом Буби довольно часто участвует в фотосессиях – позирует в одежде и очках, носит футболки и брендовые сумки, в том числе Jacquemus и Prada.

 Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Брэд Питт стал амбассадором бренда Brioni. Коллекция, в которой принимал участие актер, называется Tailoring Legends и рассчитана на сезон осень-зима 2020/2021.

 


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