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На неделе моды в Италии моделей массово забросали мусором: что стало причиной

Во время показа мод в Милане дизайнер Беате Карлссон представила свою коллекцию одежды. Когда модели появлялись на подиуме, их забрасывали мусором.

сегодня, 16:30
Автор:
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Slava Kot
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Во время Миланской недели моды прошел показ осенней коллекции шведского бренда Avavav. При выходе моделей на подиум их забросали разнообразным мусором. Как впоследствии объяснила дизайнер Беате Карлссон из Avavav целью таких действий стала метафора на ненависть в социальных сетях, которую она перенесла на подиум.

На неделе моды в Италии моделей массово забросали мусором: что стало причиной

На Миланской неделе моды моделей забросали мусором. Фото из открытых источников

Даже мусор может стать частью недели моды. Это подтвердила дизайнер Беате Карлссон, которая решила во время Недели моды в Милане превратить свой показ коллекции одежды в неожиданный и хаотичный перформанс.

При выходе моделей на подиум их массово забрасывали мусором, среди которого были пищевые обертки, банановые кожуры, бумажные стаканы, куриные яйца и прочее.

На неделе моды в Италии моделей массово забросали мусором: что стало причиной - фото 2

Впоследствии бренд Avavav объяснил, почему решил провести подобный показ мод с неожиданным перформенсом.

"Комментарии ненависти и интернет-тролли стали частью современной культуры. Шоу является экспериментом, в котором эта словесная жестокость переводится на физическое пространство и, надеюсь, показывает, что это не обязательно отражение реальности", — пишет Avavav в своих соцсетях.

Это уже не первый раз Беате Карлссон из Avavav создает шумиху вокруг показа мод. В сентябре прошлого года дизайнер продемонстрировала коллекцию под концепцией "нет времени на дизайн, нет времени на объяснение". Шоу началось с того, что модели выбежали на подиум полуготовы и пытались завершить образ уже на площадке.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что впервые после серии скандалов Victoria's Secret проведет показ мод.

Также "Комментарии" писали о модели, которая зарабатывает тысячи евро в месяц, несмотря на то, что ее не существует.



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Источник: https://wwd.com/fashion-news/fashion-scoops/gallery/avavav-fashion-show-trash-photos-1236222394/avavav-runway-milan-fashion-week-womenswear-fall-winter-2024-2025-3/
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