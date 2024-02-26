Модный сезон весна-лето: 9 трендовых цветов на 2024 год

PANTONE назвал основные цвета весенне-летних коллекций 2024 года, вдохновленных идеей самовыражения личности в мире моды. Новый модный сезон выделяется яркими оттенками, чтобы подчеркнуть важность индивидуальности.

Модный сезон весна-лето 2024 год

Ведущими трендовыми цветами для сезона весна-лето 2024 стали красно-оранжевые оттенки, синий, лавандовый, марлин, лимонный, мятный и бирюзовый. PANTONE также выделил цвет под названием "Desert Flower" (цветок пустыни) – это теплый и нежный розовый оттенок, символизирующий распустившиеся цветы под лучами солнца. Таким образом, колорит новых коллекций наполнен свежестью и энергией, подчеркивая индивидуальность каждого образа.

В текущем году с уверенностью можно утверждать, что понятие о быстротечной и изменчивой моде постепенно утрачивает свою значимость. Все чаще дизайнеры переосмысливают и обращают внимание потребителей на ранее известные тренды и цвета. Например, стиль barbiecore, вдохновленный фильмом о Барби режиссера Грети Гервиг, завоевал популярность в 2023 году. И в текущем сезоне розовый цвет снова появляется на модных показах, хотя и с небольшим изменением оттенка.

Какой цвет будет в моде в 2024:





Персиковый





Самым востребованным цветом в этом году станет персиковый, особенно оттенок Peach Fuzz, который признан основным по версии Pantone. Рекомендуется смело экспериментировать с текстилем и формой, чтобы персиковый или Apricot Crush наполнили ваш образ особенным настроением.





Глубокий синий и мягкий голубой





Королевский глубокий синий подчеркнет черты лица и фигуры, придавая образу свежесть. Мягкие оттенки, особенно пудровый голубой, будут доминировать в 2024 году, придавая вашим образам легкость и изысканность.





Вишнево-красный





Насыщенный, летне-осенний цвет придаст яркие нотки вашему образу. Темно-красные оттенки уже были в тренде в 2023 году, включая их в коллекции таких брендов, как Gucci и AKNVAS.





Millennial pink или мягкий розовый





После популярности яркого розового в 2023 году, Millennial pink продолжит оставаться в тренде в 2024 году. Этот вирусный оттенок придает образам особый шарм и был модным еще в 2015-2016 годах.





Металлик





Тренд на металлик сохраняется, и в 2024 году можно ожидать увеличения количества металлических элементов в образах от головы до ног.





Фисташковый и насыщенный зеленый





Учитывая то, что 2024 год считается годом Деревянного Зеленого Дракона, зеленые оттенки будут в центре внимания. Мягкий фисташковый придаст свежесть весной и летом, а насыщенный зеленый подчеркнет образ в пасмурную и прохладную погоду.





Сиреневый





Сиреневый цвет, популярный прошлым летом, сохранит свою актуальность в 2024 году. Он подходит для носки круглый год.





Канарково-желтый





Этот красивый и яркий оттенок желтого может поднять настроение даже в пасмурный день. Вы можете сделать его центром образа или объединить разные оттенки и создать монохромный целостный образ.