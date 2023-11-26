Модные тренды 2023/2024: актуальные тенденции моды с фото

Самое время обновить гардероб, следуя самым интересным модным трендам 2023/2024. От дерзких экспериментов до возвращения к классике – выбор образов в этом сезоне очень широк. Мы расскажем, какие тенденции моды будут в центре внимания, что будет модно носить для мужчин и женщин, и на какие новинки детской моды стоит обратить внимание.



Модные тренды 2023/2024. Фото: Bottega Veneta, Alexander McQueen

Тенденции женской моды

1. 3D-цветы

Модные тренды продвинулись далеко от гигантских цветов на одежде и аксессуарах, которые мы видели в предыдущем сезоне. Теперь эти элементы стали изысканными, вышитыми или закрепленными, и обязательно в 3D. Этот тренд придает образам элегантность и подчеркивает современый взгляд на классическую эстетику. Объемные цветы появились на образах от Prada и Chanel.





2. Графичные структурированные плечи

Одежда с выразительными плечами в этом сезоне предоставит возможность выразить свою индивидуальность и уверенность в себе. Графичные плечи с четкими линиями и объемной структурой придают образу ощущение ритма и добавляют нотку экстравагантности, создавая утонченный баланс между классикой и современностью. Образы от Alexander McQueen и Bottega Veneta идеально иллюстрируют этот модный тренд.





3. Возвращение в 1950-е

В сезоне осень-зима 2023-2024 популярен новый взгляд на женственный стиль 1950-х годов. На подиумах он проявивился в платьях в стиле пин-ап, объемных подъюбниках и подчеркнутых талиях. Этот возврат к моде тех времен является не просто воссозданием, а настоящим переосмыслением. Здесь ощущается то, что классика способна гармонично сочетаться с духом современности, создавая уникальные образы, которые переносят нас в прошлое, но при этом остаются актуальными. Образы в стиле 1950-х появились в коллекциях Bottega Veneta и Dior.





Что будет модно носить для мужчин

1. Удлиненный костюм

Мужской костюм, который уже начал пользоваться популярностью и станет крайне трендовым в 2024 году, представлен в своей наиболее минималистичной форме, с акцентом на приталенном пиджаке и удлиненных брюках с плиссировкой, которые вытягивают силуэт. Такой образ своими четкими линиями подчеркивает уверенность в себе, а свободные брюки создают впечатление расслабленности, добавляя внешнему виду неотразимый шарм. Этот тренд прекрасно иллюстрируют костюмы от Alexander McQueen и Hermès.





2. "Рабочий" комбинезон

Среди модных тенденций 2023 года, которые не утратят популярности и в 2024 году, "рабочая" униформа, которая претерпевает интересные трансформации под руководством ведущих модных домов и талантливых дизайнеров. Этот обновленный стиль вносит свежий взгляд на мужскую моду, делая такой комбинезон актуальным и стильным выбором для повседневного образа. Модные луки, которые иллюстрирут этот тренд, появились на показах Lemaire и Ami.





3. Бордовый цвет

Цвет сезона осень-зима 2023-2024, который привлекает внимание своей глубиной и изысканностью, это бордовый. Возможно, ему даже получится вытеснить черный из лидерства в 2024 году. Судя по тому, что его стали чаще использовать в своих работах модные дома, вещи бордового цвета вскоре появятся в гардеробе многих мужчин. Тотал-луки этого цвета были представлены на подиумах Martine Rose и Louis Vuitton.





Новинки детской моды

1. Одежда с технологиями

Без современных технологий уже нельзя представить повседневную жизнь. Теперь некоторые бренды представляют одежду для детей, в которой стиль сочетается с инновациями. На таких образах можно увидеть не только украшающие элементы, такие как светодиодные огоньки, но и практичные технологии, такие как встроенный обогрев.

2. Искусственный мех и овчина

В этом сезоне нельзя упустить из виду стильные куртки для детей с искусственным мехом или теплой подкладкой из овчины. Ищите куртки и пальто в насыщенных осенних оттенках, чтобы создать яркий акцент в гардеробе маленьких модниц и модников.

3. В тренде — оверсайз

В этот сезон на пике популярности максимально комфортные и просторные наряды для детей. Это могут быть объемные свитера крупной вязки, свободные брюки и оверсайз-куртки. В этом образе ребенок точно не замерзнет и будет иметь свободу движения, что делает такие наряды практичным выбором для энергичных детей. В такой одежде ребенок будет не только чувствовать себя уютно, но и выглядеть стильно.