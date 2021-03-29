logo
Русский Українська

BTC/USD

58119.19

ETH/USD

1782.00

LTC/USD

194.36

USD/UAH

28.05

EUR/UAH

33.10

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Досуг мода Известный рэпер выпустил кроссовки с человеческой кровью (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Известный рэпер выпустил кроссовки с человеческой кровью (ФОТО)

Новинка рэпера подверглась критике

сегодня, 15:55
Автор:

Светлана Шкурупий








21-летний известный американский рэпер Lil Nas X разработал "сатанистский" дизайн обуви и попал под волну критики в социальной сети.

Известный рэпер выпустил кроссовки с человеческой кровью (ФОТО)

Lil Nas X / YouTube

Совместно с американской компанией MSCHF исполнитель выпустил кроссовки под названием "Satan Shoes" (Обувь Сатаны). Они черного цвета с красными вставками и подошвой, в состав которой была добавлена капля человеческой крови. На кроссовки нанесена пентаграмма бронзового цвета и красное число 666.

На обуви также вышито библейские писание Луки 10:18, в котором говорится об изгнании сатаны с небес.  Стоимость такой новинки составляет 1018 долларов (28,5 тысячи гривен).  

Известный рэпер выпустил кроссовки с человеческой кровью (ФОТО) - фото 2
Известный рэпер выпустил кроссовки с человеческой кровью (ФОТО) - фото 3

Всего было выпущено 666 кроссовок такого дизайна, основой для которых послужила обувь Nike Air Max 97s. Но представители американской компании Nike отрицают свое участие в выпуске этой модели.

Известно, что кровь, которую добавили в кроссовки, принадлежит сотрудникам компании MSCHF. Об этом сказал один из ее представителей, подчеркнув, что они любят жертвовать собой ради своего искусства. 

Американский исполнитель представил свои кроссовки в социальной сети Instagram, но многие пользователи раскритиковали его за такую идею: "Ты больной", "Это неуважение к твоим религиозным фанатам", "Начни уважать Бога", — написали фолловеры.

После этого Lil Nas X загрузил на свой официальный YouTube-канал ролик, в котором попытался извиниться за "сатанистскую" модель кроссовок, но зрители извинения так и не услышали, потому что его речь обрывается фрагментом скандального клипа на песню "MONTERO", где рэпер по сюжету попадает в ад и танцует на коленях у сатаны.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что 26-летний рэп-исполнитель Lil Uzi Vert шокировал фанатов неожиданным решением — он хочет имплантировать себе в лоб розовый бриллиант стоимостью 24 миллиона долларов. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.nytimes.com/2021/03/28/style/nike-satan-shoes-lil-Nas-x.html
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ