Известный рэпер выпустил кроссовки с человеческой кровью (ФОТО)



















21-летний известный американский рэпер Lil Nas X разработал "сатанистский" дизайн обуви и попал под волну критики в социальной сети.

Lil Nas X / YouTube

Совместно с американской компанией MSCHF исполнитель выпустил кроссовки под названием "Satan Shoes" (Обувь Сатаны). Они черного цвета с красными вставками и подошвой, в состав которой была добавлена капля человеческой крови. На кроссовки нанесена пентаграмма бронзового цвета и красное число 666.

На обуви также вышито библейские писание Луки 10:18, в котором говорится об изгнании сатаны с небес. Стоимость такой новинки составляет 1018 долларов (28,5 тысячи гривен).

Всего было выпущено 666 кроссовок такого дизайна, основой для которых послужила обувь Nike Air Max 97s. Но представители американской компании Nike отрицают свое участие в выпуске этой модели.

Известно, что кровь, которую добавили в кроссовки, принадлежит сотрудникам компании MSCHF. Об этом сказал один из ее представителей, подчеркнув, что они любят жертвовать собой ради своего искусства.

Американский исполнитель представил свои кроссовки в социальной сети Instagram, но многие пользователи раскритиковали его за такую идею: "Ты больной", "Это неуважение к твоим религиозным фанатам", "Начни уважать Бога", — написали фолловеры.

После этого Lil Nas X загрузил на свой официальный YouTube-канал ролик, в котором попытался извиниться за "сатанистскую" модель кроссовок, но зрители извинения так и не услышали, потому что его речь обрывается фрагментом скандального клипа на песню "MONTERO", где рэпер по сюжету попадает в ад и танцует на коленях у сатаны.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что 26-летний рэп-исполнитель Lil Uzi Vert шокировал фанатов неожиданным решением — он хочет имплантировать себе в лоб розовый бриллиант стоимостью 24 миллиона долларов.

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