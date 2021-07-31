Известный бренд выпустил кроссовки-ролики (ФОТО)

Известный бренд Bottega Veneta, который является законодателем трендов уже не один сезон, представил свою необычную новинку. Дизайнер бренда Дэниэл Ли добавил к новой коллекции роликовые коньки.

Кроссовки-ролики / Фото: freepik

Известно, что модель вышла под названием Quilt. Они представлены в трех цветах: фирменном зеленом, ярком кобальтовом и молочном. Ролики изготовлены из кожи ягненка высокого качества, а к резиновой подошвы прикрепили металлическую пластину, которая удерживает конструкцию с колесами. Их также оформили в тон верхней части кроссовок-роликов.

Ролики созданы на основе реальной пары обуви, которая вошла в коллекцию Bottega Veneta осень-зима 2021.

Купить пару обуви можно на сайте бренда. Их стоимость составляет 2100 долларов (более 56 тысяч гривен).

Напомним, что кроссовки являются самой популярной повседневной обувью, потому что они легкие, удобные и практичные для людей всех возрастов. Но можно ли носить их каждый день? Ортопед-травматолог Муса Майсигов рассказал, что обувь должна быть комфортной, не стоит ходить в кроссовках на размер больше или меньше, потому что они могут нарушить статическую функцию стопы и вызвать плоскостопие.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что 21-летний известный американский рэпер Lil Nas X в марте 2021 года представил "сатанистский" дизайн кроссовок, который он разработал совместно с американской компанией MSCHF. Эта обувь черного цвета с красными вставками и подошвой, в состав которой была добавлена капля человеческой крови. На кроссовки нанесена пентаграмма бронзового цвета и красное число 666.

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