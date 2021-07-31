logo
Русский Українська

BTC/USD

41504.97

ETH/USD

2489.81

LTC/USD

143.79

USD/UAH

26.95

EUR/UAH

32.20

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Досуг мода Известный бренд выпустил кроссовки-ролики (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Известный бренд выпустил кроссовки-ролики (ФОТО)

Итальянский модный бренд Bottega Veneta показал свою новинку - кроссовки-ролики, представленные в трех цветах

31 июля 2021, 23:30
Автор:

Светлана Шкурупий

Известный бренд Bottega Veneta, который является законодателем трендов уже не один сезон, представил свою необычную новинку. Дизайнер бренда Дэниэл Ли добавил к новой коллекции роликовые коньки.

Известный бренд выпустил кроссовки-ролики (ФОТО)

Кроссовки-ролики / Фото: freepik

Известно, что модель вышла под названием Quilt. Они представлены в трех цветах: фирменном зеленом, ярком кобальтовом и молочном. Ролики изготовлены из кожи ягненка высокого качества, а к резиновой подошвы прикрепили металлическую пластину, которая удерживает конструкцию с колесами. Их также оформили в тон верхней части кроссовок-роликов.

Ролики созданы на основе реальной пары обуви, которая вошла в коллекцию Bottega Veneta осень-зима 2021.

Купить пару обуви можно на сайте бренда. Их стоимость составляет 2100 долларов (более 56 тысяч гривен).

Известный бренд выпустил кроссовки-ролики (ФОТО) - фото 2
Известный бренд выпустил кроссовки-ролики (ФОТО) - фото 3

Напомним, что кроссовки являются самой популярной повседневной обувью, потому что они легкие, удобные и практичные для людей всех возрастов. Но можно ли носить их каждый день? Ортопед-травматолог Муса Майсигов рассказал, что обувь должна быть комфортной, не стоит ходить в кроссовках на размер больше или меньше, потому что они могут нарушить статическую функцию стопы и вызвать плоскостопие.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что 21-летний известный американский рэпер Lil Nas X в марте 2021 года представил "сатанистский" дизайн кроссовок, который он разработал совместно с американской компанией MSCHF. Эта обувь черного цвета с красными вставками и подошвой, в состав которой была добавлена капля человеческой крови. На кроссовки нанесена пентаграмма бронзового цвета и красное число 666.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://23-59.ua/bottega-veneta-vypustyly-krosivky-rolyky/
Теги:
comments

Обусуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ