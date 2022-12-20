Для мрачного блэкаута: украинский бренд представил уникальный худи (ФОТО)

В Украине продолжают происходят плановые, экстренные и аварийные отключения электроэнергии из-за массированных российских атак ракетами и дронами по украинским объектам энергосистемы и критически важной инфраструктуры. В связи с этим, украинский независимый модный бренд дизайнера Яси Хоменко "RCR KHOMENKO" решил создать уникальную одежду "на злобу дня".

Темно/ Фото из открытых источников

Так, недавно был официально представлен оригинальный предмет гардероба — оверсайз худи черного цвета, которое светится зеленым в темноте. Выглядит данная одежда действительно весьма эффектно и необычно.





По словам представителей бренда, данное худи было создано ими на случай "самого мрачного блэкаута". Также в социальных сетях новая фирменная модель одежды представлена как "толстовка, освещающая путь". Материал худи на 70% состоит из хлопка и на 30% из полиэстера, а принт выполнен при помощи фотолюминесцентной ленты. Стоит отметить, что каждый принт на одежде от "RCR KHOMENKO" является уникальным и никогда на 100% не повторяется. Все рисунки — это хендмейд от креативных мастеров.

Приобрести интересное худи можно онлайн на сайте RCR KHOMENKO. Стоит такая одежда 160 долларов США или 6350 гривен. Доставка осуществляется по всему миру, кроме РФ.





Интересно, что кроме светящегося в темноте худи украинские дизайнеры создали также толстовку с рефлекторной серебристой тесьмой, которая отражает розовый оттенок.

Ранее "Комментарии" писали о том, что известный бренд выпустил пуховики для ключей (ФОТО). Мини-куртки производитель рекомендует использовать в качестве интересного аксессуара или оригинального подарка, который точно сможет удивить каждого.

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